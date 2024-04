Western Digital, una SD card da 4TB

Dopo le microSD Sandisk da 1,5 TB e quelle da 2TB di Koxia presentate lo scorso anno, Western Digital ha annunciato una scheda di memoria ancora più capiente: una SD card da 4TB che sarà venduta con il marchio SanDisk.

Per offrire la scheda da 4TB il produttore ha dovuto abbandonare lo standard SDXC e passare allo Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) che supporta schede fino a 128 TB e che per un bel po’ di anni dovrebbe essere lo standard di riferimento.

Non sono noti molti dettagli sul nuovo prodotto; Western Digital ha riferito che sarà disponibile nel 2025 e il sito AnandTech riferisce che sfrutta l’interfaccia Ultra High Speed-I (UHS-I) con supporto di throughput massimo fino a 104MB/s, prestazioni che ad ogni modo dovrebbero essere sufficienti per la gestione di video in 8K, tra i possibili target di riferimento per schede con capacità di archiviazione così elevata.

La SD Association ha annunciato lo standard Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) nel 2018 riferendo all’epoca che sarebbe stato possibile creare schede fino a 128 terabyte. È stato necessario un po’ di tempo per vedere le prime schede da 4TB ed è probabile che ulteriori “tagli” saranno disponibili in futuro. Western Digital non ha rivelato la tipologia di memoria NAND usata e bisognerà attendere i primi test per comprendere prezzi e le prestazioni reali. Nel momento un cui scriviamo su Amazon la SD ExtremePro marchiata SanDisk da 1TB con supporto velocità fino a 200MB/s si trova intorno a 216,35 euro.

