Seagate Fast SSD 1 TB con USB-C: sconto a 187,9 €

Se vi serve un ottimo SSD portatile con connettività USB-C, date un’occhiata alla interessante offerta sul Seagate Fast SSD, uno dei migliori dischi portatili nella sua fascia di prezzo che vi costa solo 187,99 euro.

Questo disco si distingue per finitura e soprattutto per velocità. Come si legge su Internet nelle varie recensioni si tratta del più veloce della sua categoria. In prove di laboratorio si è dimostrato, anche se di poco, più veloce del Samsung T5. A differenza del Samsung non punta particolarmente sulle dimensioni (che comunque restano molto piccole), quando sulla finitura e sulla capacità di funzionare, appunto, alla massima velocità con tutte le piattaforme. Le prestazioni sono vicinissime a quelle dichiarate, di 540/500 MB/s.

La forma è studiata accuratamente per finire in una borsa e accompagnare il vostro Mac (o PC). Non serve alimentarlo e viene fornito sia con una caso USB-C che con un cavo USB tradizionale. Da segnalare anche il fatto che lo chassis con elementi in alluminio e plastica nera si accoppia benissimo con il MacBook Pro.

Il costo di 187,99 euro è molto interessante e uno dei più bassi del mercato per un disco da 1 TB. Potete accompagnarlo con la sua specifica custodia, ottima per evitare danni al case e tenere in ordine i cavi. Costa solo 9,35 euro

