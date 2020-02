Fujifilm X100V, la fotocamera da strada ora con video 4K e schermo inclinabile

Fujifilm ha presentato la nuova fotocamera X100V. Monta lo stesso sensore CMOS X-Trans 4 da 26.1 MP che troviamo nei modelli X-T3 e X-Pro3 ma con prestazioni migliorate dal punto di vista della velocità di scatto, della risoluzione e delle capacità fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione. E’ l’evoluzione dell’acclamata fotocamera per la fotografia di strada che beneficia di video in 4K, schermo inclinabile e altre piccole comodità. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la velocità di scatto, è in grado di lavorare a 11 fps con AF continuo oppure 20 fps in modalità otturatore elettronico, un salto in avanti quindi rispetto agli 8 fps della X100F che va a sostituire. C’è il sistema di AF ibrido a rilevamento di fase a 429 punti preso in prestito dall’X-T3 e dalla X-Pro3, quindi entrano in gioco anche il sistema di rilevamento del viso e degli occhi e le altre opzioni di tracciamento del soggetto che la X100F non aveva e che risultano particolarmente utili nel contesto fotografico in cui questa fotocamera viene principalmente impiegata.

E’ nuova anche l’ottica: la Fuji X100V monta infatti un obiettivo a focale fissa 23mm f/2.0 che promette «Maggiore risoluzione, minore distorsione e migliori prestazioni nella messa a fuoco di soggetti ravvicinati» pur mantenendo le stesse dimensioni del vecchio obiettivo.

E’ stato poi potenziato il filtro ND integrato che ora può far recuperare fino a 4 stop (in precedenza erano 3) facilitando così le foto in pieno sole. Ma il più grande vantaggio, come dicevamo, risiede nell’implementazione del display articolato a due vie. E’ lo stesso della X-T3, che consente quindi di inclinare lo schermo verso l’altro oppure di lato in modo da poter scattare foto di lato o dal basso senza doversi contorcere per correggere l’inquadratura, ma ha una risoluzione più alta (1,62 milioni di punti).

Migliora poi il mirino ottico a telemetro, con fattore di ingrandimento di 0,52 ma capace di coprire un’inquadratura più ampia, e l’EVF, che ora è un OLED da 3,69 milioni di punti (prima erano 2,36 milioni) che perciò risulta più comodo da leggere.

In Fuji X100V ci sono due simulazioni cinematografiche in più rispetto a prima, per un totale di 17, utilizzabili sia nelle foto che nei video che, come dicevamo, possono ora essere acquisiti a risoluzione 4K @30 fps. Per gli amanti della moviola c’è invece la possibilità di registrare video in FullHD a 1080p @120 fps.

Questa nuova fotocamera arriverà sul mercato alla fine di febbraio al prezzo di circa 1.400 Euro nella versione colore argento mentre quella con corpo nero dovrebbe costare qualcosina meno. Per il momento non sembra essere in arrivo la terza variante di colore marrone che abbiamo visto offrire per l’X100F.