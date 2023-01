iNSYNC, lezioni di danza online facili con l’AI

Per la prossima pandemia il CHS si sta già esercitando, ma per quel momento sappiate che i ballerini non saranno tagliati fuori: l’azienda tech 1/AK, che sviluppa e fornisce lezioni e contenuti di danza digitale, ha infatti pronta la soluzione e la sta mostrando proprio in questi giorni al Consumer Electronics Show di Las Vegas.

Si chiama iNSYNC ed è sostanzialmente una piattaforma di lezioni di danza online che collega istruttori e studenti in tutto il mondo, e lo fa mettendo in campo il meglio delle più recenti tecnologie.

Il nucleo del sistema

Il sistema infatti è governato dall’intelligenza artificiale sicché da un lato le persone sono in grado di esercitarsi controllando le differenze e analizzando i dati dei singoli movimenti, dall’altro gli istruttori possono fornire un feedback personale ai propri studenti, consentendo loro di comunicare le proprie competenze.

Soprattutto, mentre con le lezioni in presenza l’istruttore è limitato dal numero di studenti che può seguire contemporaneamente, in questo modo invece può trasmettere il proprio sapere a un numero potenzialmente infinito di persone.

Come funziona

Il tutto si riduce in tre passaggi: l’insegnante invia il video di se stesso mentre balla con tanto di pacchetto dati per le varie posture; lo studente può così esercitarsi seguendo l’allenatore passo dopo passo e fornendo poi un feedback sui risultati ottenuti; quest’ultimo a quel punto è in grado di valutare i movimenti tramite la registrazione audio-video e guidare lo studente in modo da migliorare la performance.

Di fatto iNSYNC (qui c’è l’app per iPhone e iPad) taglia tutti i ponti fisici aprendo nuove strade all’arte della danza, che finisce direttamente sui cellulari delle persone e senza più alcun vincolo per quanto riguarda il luogo in cui esercitarsi, il momento per farlo e la posizione geografica dell’istruttore.

Qualcosa di simile per la musica

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di Elk Live, un’interfaccia audio che fa qualcosa di simile perché permette ai musicisti di suonare, registrare e provare insieme in streaming, da qualsiasi parte del mondo e senza latenza.