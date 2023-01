Secondo Ming-Chi Kuo, MacBook con display OLED nel 2024

Apple intende produrre il primo MacBook con display OLED già dal prossimo anno. L’analista Ming-Chi Kuo lo scrive in una serie di tweet riferendo anche che l’uso della tecnologia OLED permetterebbe di ottenere un design più sottile e leggero.

Il sito Macrumors evidenzia che i MacBook integrano attualmente pannelli LCD e i MacBook Pro da 14″ e 16″ pannelli con retrollimunazione mini-LED e tecnologia ProMotion (che regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo). I display OLED vantano una migliore resa del colore nero (perché, quando devono riprodurlo, spengono fisicamente i pixel) e non richiedono retroilluminazione, con ovvii vantaggi sul versante dalla durata della batteria.

Kuo non riferisce quale dovrebbe essere la linea di MacBook con display OLED (MacBook Air o Pro) ma lo scorso mese l’analista Ross Young ha parlato del possibile arrivo di un MacBook Air da 13″ con display OLED per il 2024; secondo quest’ultimo solitamente affidabile analista Apple avrebbe in cantiere anche nuovi iPad Pro da 11,1″ e 13″ con display OLED per il prossimo anno.

Benché voci sull’uso di display OLED da parte di Apple circolino da tempo, Mark Gurman di Bloomberg ha in queste ore riferito di Apple al lavoro su display “fatti in casa” con tecnologia microLED. Tra i vantaggi della tecnologia microLED: migliorie in termini di qualità dell’immagine, un fabbisogno energetico notevolmente ridotto e l’assenza di retroilluminazione (perfetti dunque per smartphone, tablet e portatili, ecc.), racchiudendo benefici della luminosità LED con il meglio del nero assoluto dell’OLED.