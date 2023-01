iPhone 15 Pro forse costerà di più

Per diversi mesi prima del lancio della gamma iPhone 14 sono circolati report e anticipazioni che indicavano un aumento dei prezzi dei terminali: rispetto alla generazione precedente Apple ha aumentato i prezzi degli iPhone 14 nella maggior parte dei paesi nel mondo, ma ha lasciato i prezzi invariati negli USA: anche se gli iPhone 15 arriveranno a settembre, in rete sono già emerse le prime indicazioni su prezzi e costo che puntano a un ulteriore rialzo per i modelli iPhone 15 Pro.

Purtroppo il post sul social cinese Weibo non indica numeri né prezzi, semplicemente osserva che Apple aumenterà il prezzo di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max come strategia per diversificare ulteriormente i modelli top da quelli standard. Interessante rilevare che un’altra anticipazione sempre sui prezzi dei prossimi iPhone 15 sembra corrispondere con quella appena vista perché anticipa una possibile riduzione di prezzo per iPhone 15 Plus.

Il leaker che si firma yeux1122, ritenuto attendibile per diverse anticipazioni corrette fornite in passato, indica che la programmazione dei prodotti Apple avviene con largo anticipo e che ormai è troppo tardi per cancellare iPhone 15 Plus, idea presa in considerazione per le vendite sensibilmente inferiori alle previsioni di Cupertino.

Per questa ragione Apple valuterebbe ora di differenziare ulteriormente i modelli anche nei prezzi. Ora chi considera un iPhone 14 Plus (recensione), da 1.179 euro in Italia (899 dollari in USA) può ottenere molte più novità, funzioni, nuovo processore, sensori fotocamera, spendendo 160 euro in più (100 dollari in USA) per comprare iPhone 14 Pro (qui la recensione) che parte da 1.339 euro. Se invece del 14 Plus si passa a iPhone 14 Pro Max per avere sempre uno schermo da 6,7” la differenza di prezzo sale di 310 euro in Italia e di 200 dollari in USA.

Mancano otto mesi all’arrivo ed è troppo presto per tentare conclusioni, in ogni caso la strategia di maggiore differenziazione tra modelli base e Pro è già stata indicata da mesi anche dall’attendibile analista Ming Chi Kuo.

