SENBONO S18, lo smartwatch dal look classico ed elegante a 21,84 euro

Indossare uno smartwatch classico ed elegante non richiede più un esborso economico importante: bastano adesso poco più di 20 euro per acquistarne uno. Quello che vi proponiamo oggi prende il nome di SENBONO S18, che si acquista a questo indirizzo ad appena 21,84 euro.

Il look, come mostrano anche le foto, nulla ha da inviare a concorrenti di fascia di prezzo superiore. Appare con un display rotondo da 1,28 pollici con risoluzione 240 x 240. E’ impermeabile IP68, e propone al suo interno una batteria da ben 280 mAh, che assicura un tempo di utilizzo che varia da 3 a 7 giorni, a seconda dell’utilizzo, e uno standby di 25 giorni. Questo anche grazie al salvaschermo a risparmio energetico, mentre sarà sufficiente sollevare il polso per illuminare lo schermo.

Tra le sue funzionalità il rilevamento della frequenza cardiaca, anche in tempo reale, e il monitoraggio del battito continui. Ancora, tra le altre funzioni quella di cronometro, trova telefono, conteggio passi, senza rinunciare alle notifiche in entrata su smartphone e alla compatibilità sia con iOS e Android, purché in versione minima, rispettivamente, 8.0 e 4.4.

Come già accennato, oltre ad essere un ottimo compagno per l’attività fisica, con tanto di tracciamento dati per diversi tipi di allenamento, lo smartwatch propone anche un sistema di notifiche completo, grazie alle quali sarà possibile prendere visione, direttamente al polso, di messaggi e chiamate in entrata, con tanto di supporto alle notifiche di app terze, come Facebook, WhatsApp, Twitter, e altre ancora.

Tra gli sport tracciati, invece, passeggiate, corsa, ciclismo, salto con la corda, calcio, pallacanestro,badminton, nuoto, maratona, con possibilità per ciascuna attività di monitorare le calorie bruciare, e di avere funzione di cardiofrequenzimetro.

L’orologio è certificato IP68, quindi è possibile indossarlo anche sott’acqua (senza utilizzare il pulsante sulla ghiera), potendo naturalmente indossarlo quando piove, mentre ci si lava le mani o si nuota. L’unica accortezza sarà quella di non immergerlo in acqua calda o metterlo a contatto con vapore acqueo.

Oltre alla frequenza cardiaca, l’orologio misura anche la pressione sanguigna e verifica il grado di ossigeno nel sangue. Non manca poi la possibilità di monitorare il sonno, con la visualizzazione del cronologico e la misurazione della qualità del sonno tramite orologio o app “Dafit”.

Solitamente lo si acquista al prezzo di listino di quasi 50 euro, mentre al momento è in sconto di oltre 50%. Clicca qui per acquistarlo a 21,84 euro, disponibile in grigio, nero e rosso.