Sennheiser HD 560S, le cuffie per audiofili ma economiche

Per tutti gli audiofili che trascorrono ore godendosi e lavorando sulla propria musica o quella di un altro artista, ora ci sono le Sennheiser HD 560S. Sono cuffie con filo caratterizzate da un design essenziale ed elegante, capaci di offrire un suono naturale e preciso, e completate da un elevata estensione a bassa frequenza nel più totale comfort. Il tutto a un prezzo accessibile.

Queste cuffie in pratica sono studiate per gli ascoltatori che necessitano di seguire una melodia in tutti i suoi dettagli, dallo studio di registrazione al file audio. Puntano a restituire i suoni di una traccia nella loro essenza e struttura, piuttosto che offrirne una interpretazione mediata ed enfatizzata. I suoi padiglioni, aperti, facilitano infatti una naturale espansione delle onde sonore, mentre il loro allineamento angolato ricrea una buona posizione di ascolto.

Offrendo una risposta in frequenza di 6 Hz – 38 Hz, le Sennheiser HD 560S riproducono l’intera gamma di frequenze integralmente, al contempo riproducendo i bassi che caratterizzano la musica moderna con fedeltà e assicurando un’elevata sensibilità di 110 dB / 1V e un THD molto basso (<0,05% a 90 dB). Questo porta a una gamma dinamica espressiva e chiara, anche a un SPL elevato.

«Siamo entusiasti di presentare le cuffie HD 560S entry-level. In termini di risposta dei bassi e rapporto qualità-prezzo, questo prodotto rappresenta un cambiamento di paradigma per cuffie aperte e dinamiche» ha affermato Jermo Köhnke, Product Manager di Sennheiser «Con un’acustica lineare adattata alle sessioni di ascolto più analitiche e accurate, abbiamo progettato l’HD 560S per gli audiofili che valutano l’intero processo di registrazione del percorso del segnale audio».

Le lunghe sessioni di ascolto richiedono cuffie estremamente comode: le nuove Sennheiser HD 560S utilizzano un design ultraleggero per un ascolto senza distrazioni. Il design aperto e avvolgente intorno all’orecchio offre diversi vantaggi, oltre al suono naturale. La cuffia rimane infatti fresca senza aderire alle orecchie di chi la indossa, mentre i padiglioni in velluto sono stati studiati attentamente per mantenere tutti i punti di contatto morbidi al tatto e offrire un comodo ascolto per lunghe sessioni.

Poiché gli audiofili usufruiscono di una varietà di fonti diverse, la capsula è stata sviluppata appositamente per offrire un’esperienza molto buona, indipendentemente dal singolo sistema di riproduzione, mentre l’impedenza di 120 Ω consente di utilizzarle praticamente con qualsiasi sorgente audio. Come dicevamo in apertura sono dotate di un cavo removibile da 3 metri, jack da 6,3 mm e un adattatore da 3,5 mm con un cavo flessibile da 15 cm.

Le Sennheiser HD 560S sono già in vendita al prezzo di 199 euro.