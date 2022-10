In iOS 16 Shazam apre la cronologia a Siri e Centro di Controllo

Apple ha aggiornato Shazam, l’app per iPhone e iPad in grado di identificare canzoni e artisti facendo ascoltare al dispositivo un breve spezzone di una canzone in riproduzione: da tempo è possibile effettuare il riconoscimento con tecnologia Shazam usando Siri (“Ehi Siri, come si chiama questo brano?”): ora finalmente i brani identificati usando Siri su iOS 16 si sincronizzano con la libreria di Shazam e anche con la Cronologia Riconoscimento Brani all’interno del Centro di Controllo (una funzionalità che richiede iOS 16).

Apple ha integrato la funzionalità di riconoscimento dei brani nel Centro di Controllo già con iOS 14 e dal Centro di Controllo è possibile richiamare la cronologia dei brani identificati. I brani mostrati nella cronologia erano solo quelli identificati premendo il pulsante dedicato nel Centro di Controllo ma non quelli identificati passando per Siri.

Apple ha comprato Shazam nel 2018 per 400 milioni di dollari, integrando suoi servizi nei dispositivi. Ad agosto di quest’anno Shazam ha festeggiato 20 anni di attività. Da servizio via SMS e telefono nel 2002, anno in cui Shazam ha riconosciuto la sua prima canzone, fino a diventare una delle app più geniali per iPhone a partire dal 2008, e da qui un fenomeno globale (anche grazie all’acquisizione di Apple) impiegato da milioni di persone nel mondo tutti i giorni.

Non tutti sanno che nel 2002 Shazam nacque come servizio tramite telefono e messaggi di testo. L’utente chiamava il numero di telefono di Shazam per far ascoltare il brano da riconoscere con il proprio telefonino: titolo e autore arrivavano via SMS. Naturalmente negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni il fenomeno Shazam è diventato anche un verbo, sinonimo di cercare una canzone, così come in precedenza è successo per Google per le ricerche online. Se per gli utenti è una funzione da sogno, per gli artisti le statistiche di Shazam permettono di avere il polso della situazione in tempo reale sui gusti e le preferenze degli utenti.

Dalle ultime statistiche diffuse sono oltre un miliardo al mese i brani identificsti usando Shazam.