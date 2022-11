Apple lotta con ESPN per diritti streaming lega calcio olandese

Apple vuole portare nuovi eventi sportivi su Apple Tv+ e sta combattendo con ESPN (emittente televisiva che negli USA trasmette programmi dedicati unicamente allo sport 24 ore su 24) per ottenere i diritti sullo streaming di Eredivisie, la massima serie professionistica del campionato olandese di calcio.

Lo riferisce il sito iCreate spiegando che Apple ha già ottenuto qualche successo nel settore, ad esempio con il lancio dal 1° febbraio 2023 del MLS Season Pass, servizio che permetterà a tifosi e tifose in oltre 100 Paesi e territori di seguire tutte le partite in diretta della stagione regolare di Major League, gli interi playoff e la Leagues Cup. La Mela ora guarda oltre e vuole ottenere ulteriori diritti.

Secondo il giornalista olandese Chris Woerts, Apple sta discutendo di diritti di trasmissione dei tornei della Eredivisie (Divisione onoraria). Se riuscirà nell’intento, Apple potrebbe offrire agli spettatori del suo servizio ulteriori partite di calcio a partire dal 2025.

Gli altri servizi in streaming non stanno ovviamente a guardare e Apple dovrà vedersela con competitor quali Amazon e Netflix; anche questi, infatti, stanno a quanto pare predisponendo loro offerte per ottenere diritti su contenuti sportivi.

Secondo Woerts, l’operatore via cavo Ziggo è altresì interessato, e avrebbe intenzione di offrire dai 150 ai 200 milioni di euro l’anno.

Attualmente i diritti per gli eventi in questione sono di ESPN e sono suoi fino al 2024. Si stima che almeno 1,2 milioni di utenti sono pronti ad abbonarsi al servizio che offrirà loro questo tipo di eventi.

