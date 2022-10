Nuovi iPad 2022 previsti in arrivo il 25 o 26 ottobre

Non ci sarà un keynote Apple con invitati e Tim Cook sul palco, ma è dato per certo che Apple introdurrà nuovi iPad 2022 entro il mese di ottobre: secondo Mark Gurman la tabella di marcia interna di Apple punta al rilascio di iPadOS 16.1 nella settimana che inizia lunedì 24 ottobre. A patto che non emergano ulteriori bug o problemi.

Ricordiamo che il rilascio di iOS 16 e iPadOS 16 sarebbe dovuto avvenire in contemporanea a settembre, ma il colosso di Cupertino è stato costretto a posticipare il nuovo sistema operativo per tablet a causa di bug e problemi. Vero che molte delle nuove funzioni attese arriveranno anche sui modelli precedenti, ma sembra strano, quasi impossibile, che Apple introduca il suo nuovo sistema operativo per tablet iPadOS 16 senza nuovo hardware in abbinamento, dunque i nuovi iPad 2022.

Ma c’è un’altra tradizione Apple che puntualmente si è verificata più volte nel corso degli anni, come ben segnala Mark Gurman, proprio nel mese di ottobre, cioè quella di introdurre nuovo hardware prima della presentazione dei risultati trimestrali. Giovedì 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fisale, il terzo del 2022 a calendario. Così tutti gli indizi portano a martedì 25 o mercoledì 26 ottobre per l’introduzione dei nuovi iPad 2022, anche perché a memoria di chi scrive, Apple non ha mai introdotto o presentato novità di lunedì.

Sono attesi iPad economico di decima generazione completamente rinnovato dentro e fuori, per la prima volta con connettività cellulare 5G e forse anche con connettore USB-C. Sono anche attesi i nuovi iPad Pro 2022 con processore Apple Silicon M2 e ricarica wireless.

