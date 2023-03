Sky regala 3 mesi di Apple TV Plus, ecco come attivare l’offerta

Questa volta tocca a Sky regalare alla propria utenza tre mesi di visione gratuita di Apple TV Plus, la piattaforma di streaming Apple ormai ben nota. Attivare l’offerta è davvero semplice, basta seguire i passaggi riportati di seguito.

Il regalo è offerto a tutti gli abbonati con decoder Sky Q e TV Sky Glass. Per poter attivare i tre mesi di visione gratuita è sufficiente recarsi sul sito ufficiale Sky, effettuare il login con nome utente e password e dirigersi sull’area Fai da Te.

A questo punto è sufficiente cliccare sulla voce “Offerte per te”. In questo hub dovreste vedere il riquadro dedicato alla promozione “Offerta Sky e Apple TV+ senza costi aggiuntivi per i primi 3 mesi”.

Da notare che al termine dei tre mesi l’abbonamento si rinnoverà automaticamente, ma potete comunque disdire prima per non pagare alcunché. Per attivare la promozione c’è tempo fino al 7 giugno 2023.

Ricordiamo che Apple TV+ permetterà di fruire di tutti i contenuti Apple Original: serie drammatiche e comedy, film, documentari, intrattenimento per bambini e per tutta la famiglia, come la produzione dei record “Ted Lasso”, premiata agli Emmy, nonché serie di successo come “See”, “Severance”, “Loot”, “Pachinko”, “For All Mankind” e molto altro anche nella sezione programmi sportivi, a cominciare da “Friday Night Baseball”.

