Slack con AI potenzia comunicazioni e lavoro

Slack è una delle principali piattaforme di comunicazione preferite dalle aziende: presto lo sarà ancor di più, visto che sta introducendo una serie di nuove funzionalità basate su intelligenza artificiale AI per migliorare l’esperienza utente.

Queste innovazioni, annunciate dalla società madre Salesforce, sono parte di un nuovo pacchetto di funzionalità chiamate Slack AI. Non sorprende, considerando che molte piattaforme simili, e non, stanno facendo massiccio uso dell’Intelligenza Artificiale per potenziare le proprie capacità.

Una delle caratteristiche principali di Slack AI è la ricerca basata su intelligenza artificiale, che sostituirà l’attuale strumento di ricerca della piattaforma, ad oggi considerato poco efficace da molti utenti.

Questa nuova funzione permetterà agli utenti di porre domande in modo naturale e ricevere risposte generate automaticamente in base ai contenuti pertinenti presenti su Slack. Inoltre, sarà possibile ricevere un riepilogo dei messaggi inviati nei canali e ottenere aggiornamenti dettagliati su thread di conversazione specifici con un solo click.

Queste funzioni AI, da una parte renderanno più efficiente la ricerca di informazioni su Slack, ma dall’altra faciliteranno anche il recupero di contenuti importanti persi, fornendo altresì un rapido accesso agli argomenti chiave.

Slack AI è progettato con in mente due parole chiave: sicurezza e privacy dei dati. Il team di sviluppo ha garantito che i dati dei clienti rimarranno al sicuro e non verranno utilizzati per altri scopi. Inoltre, Slack AI rispetta rigorosi standard di sicurezza e conformità, assicurando che le informazioni aziendali sensibili rimangano protette.

Attualmente, Slack AI è disponibile come un add-on a pagamento per i piani Enterprise di Slack negli Stati Uniti e nel Regno Unito, con piani e supporto linguistico aggiuntivi previsti per il futuro. Sebbene il costo esatto dell’add-on non sia stato divulgato, i clienti interessati possono già compilare un modulo per ottenere ulteriori informazioni.

Slack AI rappresenta un passo avanti importante nell’evoluzione della piattaforma di comunicazione, offrendo agli utenti strumenti avanzati per gestire e recuperare informazioni in modo più rapido, efficiente e sicuro. La società promette che questo è solo l’inizio e che sono in arrivo altre funzioni basate su AI.

Per capire cos’è Slack e come è nato, il collegamento da seguire è direttamente questo. Invece tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.