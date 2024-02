Le applicazioni iPhone le scriverà l’intelligenza artificiale

Una speciale funzione basata su intelligenza artificiale integrata in Xcode (l’ambiente di sviluppo per le piattaforme Apple) aumenterà la velocità e la precisione nella creazione delle applicazioni.

Lo riferisce Bloomberg raccontando degli sforzi compiuti da Apple per integrare funzioni automatiche per generare automaticamente codice, spunti di codice e intere funzioni in tempo reale direttamente nell’editor, offrendo suggerimenti di completamento automatico.

La Casa di Cupertino, secondo il giornale americano, sta ora ampliando i test interni e intensificato lo sviluppo prima della presentazione agli sviluppatori di terze parti, presentazione che dovrebbe avvenire già nel corso di quest’anno (probabilmente in concomitanza della WWDC, l’annuale conferenza sviluppatori, che tipicamente si svolge a giugno).

Stando a quanto riferiscono le fonti di Bloomberg, il nuovo sistema di sviluppo funzionerà in modo simile a GitHub Copilot di Microsoft, sfruttando l’intelligenza artificiale per predire e completare blocchi di codice, permettendo di semplificare alcuni aspetti della programmazione, risparmiando potenzialmente molto tempo.

Apple sta inoltre valutando l’uso dell’IA generativa per creare codice in applicazioni di testing, procedure spesso lunghe e noiose. La Mela sta spingendo alcuni ingegneri a provare le nuove funzionalità AI nell’ambito di test interni che prevedono prove per assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima della presentazione ufficiale.

Questa mossa di Apple è parte di una più ampia spinta che vedremo in ambito AI generativa e nell’uso di modelli linguistici di grandi dimensioni (Large Language Model), modelli di deep learning preaddestrati su grandi quantità di dati in grado di estrapolare significati in una sequenza di testo e comprendere le relazioni tra parole e frasi in essa contenute, come fa ad esempio un chatbot come ChatGPT.

Presentando a inizio febbraio i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2024, il CEO di Apple, Tim Cook, rispondendo a una domanda aveva confermato che l’azienda da lui guidata sta lavorando sull’AI generativa e riferito che dettagli saranno rilevati “entro quest’anno”.

Bloomberg riferisce ancora che Craig Federighi, il senior vice president di Apple responsabile software engineering, avrebbe chiesto ai team interni di lavorare sul più elevato numero possibile di funzionalità AI da integrare nei nuovi sistemi operativi che vedremo quest’anno.

Si vocifera che iOS 18 e iPadOS 18 includeranno varie novità legate all’AI. Il nome in codice interno dei nuovi sistemi è Crystal e Apple li presenterà come i più rilevanti degli ultimi 16 anni nella storia di iPhone.

