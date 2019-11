Smart Battery Case per iPhone 11 ai raggi X per capire come funziona

Apple ha da poco presentato la Smart Battery Case per iPhone 11, iPhone 11 Pro e Phone 11 Pro Max. Si tratta di una custodia facile da togliere e mettere e che, oltre a proteggere il telefono, ne aumenta anche l’autonomia. Come abbiamo già spiegato qui, all’interno è presente una morbida microfibra aderisce perfettamente all’iPhone, mentre l’esterno in silicone la rende liscia e piacevole al tatto.

Peculiarità di questo accessorio e che offre fino al 50% di autonomia in più. Rispetto all’accessorio visto lo scorso anno, quello per iPhone 11 vanta un tasto dedicato sulla custodia che permette di aprire al volo l’app Fotocamera anche quando l’iPhone è bloccato. Basta premere per fare una foto, premere più a lungo per girare un video QuickTake, oltre a permettere di fare anche un selfie in tutta comodità.

Il sito iFixit in collaborazione con Creative Electron ha sottoposto ai raggi X la Smart Battery Case per iPhone 11 per capire cosa nasconde all’interno e come funziona il tasto dedicato per la fotocamera.

Secondo iFixit il tasto dedicato per la fotocamera funziona grazie a un piccolo circuito stampato nel case, sottile e flessibile che porta al pulsante per le foto. Il circuito in questione comunica con la fotocamera sfruttando la porta Lightning alla base del case. Il bottone è leggermente ribassato per impedire di premerlo per sbaglio, ed è necessario premerlo qualche secondo per attivare l’app Fotocamera. È una piccola novità che rende ancora più utile la Smart Battery Case, oltretutto compatibile con i caricabatterie certificati Qi e ricaricabile ancora più velocemente usando un caricabatterie compatibile USB‑PD. Supporta anche gli accessori Lightning, tra cui gli auricolari EarPods con connettore Lightning (in dotazione con iPhone) e l’adattatore Lightning‑AV digitale (in vendita separatamente).

Here’s how that camera button works. pic.twitter.com/bjumiv9sbX — Nick Guy (@thenickguy) November 22, 2019

Dai raggi X si vede il meccanismo di ricarica induttiva e altri circuiti. La Smart Battery Case può essere ricaricata insieme all’iPhone offrendo più ore di conversazione, di navigazione internet, riproduzione musica e video.

La Smart Battery Case con ricarica wireless per i vari modelli di iPhone 11 è disponibile nei colori rosa sabbia, bianco e nero, venduta 149,00 euro sul sito Apple, nelle varianti per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.