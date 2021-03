Qualcomm Snapdragon Sound vuole ridefinire l’audio wireless sugli smartphone

Qualcomm ha presentato una soluzione end-to-end, presentata come una catena ottimizzata di innovazioni audio e software con le quali promette audio wireless di alta qualità sui telefoni.

L’audio offerto sugli smartphone non sempre è di alta qualità ma in alcuni casi si possono notare problemi quali perdita di qualità, glitch e altri inconvenienti ancora.

Snapdragon Sound mira a risolvere questi problemi con una serie di attuali e nuove soluzioni hardware e software che prevedono l’uso di processori, DAC (Digital to Analog Converter) e codec.

Il produttore riferisce della possibilità di ottenere tre migliorie: supporto a segnali 24-bit 96kHz per la musica, frequenza di campionamento di 32kHz per le chiamate e latenza Bluetooth di 89ms per video e gaming.

Per l’utente finale tutto questo dovrebbe portare alla possibilità di ascoltare musica di alta fedeltà sugli smartphone, chiamate con qualità audio cristallina, funzionalità per l’accoppiamento migliorate, e la possibilità di giocare o visualizzare filmati senza alcun tipo di lag nei suoni.

Per l’ascolto diretto (senza passare da dispositivi Bluetooth), il produttore propone Qualcomm Aqstic, DAC progettato per supportare formati fino a 384kHz 32-bit PCM e DSD con THD+N ultra-basso.

Qualcomm garantisce che i prodotti futuri etichettati “Snapdragon Sound” saranno sinonimo di qualità audio (in termini di risoluzione in kHz) due volte più alta, offrendo il 45% in meno di latenza rispetto all’accoppiata smartphone + cuffie di prodotti top di gamma della concorrenza (un velato riferimento a iPhone + AirPods?).

Xiaomi è il primo produttore di smartphone ad annunciare la propria partecipazione alla certificazione in questione. Sul versante cuffie e auricolari, ha aderito Audio-Technica. I primi prodotti con la nuova etichetta saranno presentati entro la fine dell’anno.

In concomitanza con il nuovo annuncio, Amazon Music e Qualcomm Technologies hanno – tra le altre cose – annunciato una playlist dedicata con vari generi, specificatamente pensata per Snapdragon Sound e che dovrebbe permettere di evidenziare la qualità superiore che è possibile ottenere nel suono con i prodotti che riportano l’etichetta Qualcomm.