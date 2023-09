Portare Snoopy su Apple Watch è stata un’impresa

Il nuovo volto di Snoopy su Apple Watch sarà certamente uno dei motivi più immediati che spingerà gli utenti ad aggiornare il proprio orologio a watchOS 10. Per il team di sviluppo che ha lavorato a questo aggiornamento, però, è stata un’impresa.

Apple Watch è stato lanciato nel 2015 con una serie di volti noti, tra cui quello di Topolino. All’epoca, però, si trattava di un quadrante molto più semplice rispetto all’impegno dedicato al nuovo volto di Snoopy e Woodstock per watchOS 10.

Adesso, infatti, Snoopy può appendersi alla lancetta delle ore, o lanciare qualcosa che rimbalza lungo la lancetta dei minuti prima di essere colpito in testa. Ancora, quando gli utenti ruotano il polso e il quadrante dell’orologio si oscura, Snoopy si addormenta sulla sua famosa cuccia rossa.

Parlando alla rivista britannica GQ, il team responsabile di questa watch face rivela un sorprendente livello di dettaglio e l’impegno di Apple dietro questa deliziosa serie di volti:

Quando si progetta un orologio analogico con Snoopy, lui è un personaggio statico, giusto?. Quindi ci si concentra solo sulle lancette e sulle braccia. Non crederesti a che punto siamo andati nel dettaglio per farle funzionare da ogni angolazione

Tutto è cominciato con un incontro con il team di Apple Watch presso il Charles M Schulz Museum a Santa Rosa, in California. Alla fine, sono stati realizzati 12 minuti di animazione, con 148 animazioni distinte. “In genere sono una persona molto organizzata,” ha detto Gary Butcher, designer di interfacce umane presso Apple, che ha aggiunto:

Quindi ho pensato, abbiamo un tempo limitato, quindi stamperò 148 fogli bianchi e lasceremo la stanza solo quando li avremo completati. Verso la fine della giornata, avevamo un sacco di schizzi sparsi sul tavolo

“Nella sessione di brainstorming iniziale, il team aveva cominciato con degli schizzi generici in cui Snoopy cammina sotto la pioggia con un ombrello o cose del genere,” continua Braddock. “Ma ci sono alcune cose specifiche di Snoopy che nessun altro personaggio dei fumetti fa, come quando si copre l’orecchio e protegge Woodstock dalla pioggia”.

E poi c’era Snoopy stesso. Dagli anni ’70 anni dalla sua creazione, Snoopy ha subito cambiamenti radicali sia nel carattere che nell’aspetto. La versione di Snoopy sull’orologio è immediatamente riconoscibile, ma in realtà è un compromesso, con un naso più corto rispetto agli anni ’70 e più dritto rispetto agli anni ’90.

Anche in questo caso, non si trattava solo di disegnare le animazioni e farle apparire casualmente sull’orologio. C’erano considerazioni su questioni come la frequenza con cui si ripetono le animazioni. Inoltre, alcune sono più adatte a determinati momenti della giornata rispetto ad altre

Per raggiungere lo scopo il quadrante Snoopy per Apple Watch è gestito da due diversi motori. Il primo per gestire il layout delle scene in grado di ruotare determinate clip di 6 gradi ogni minuto. A questo si affianca un secondo motore decisionale che individua il momento ottimale per mostrare le animazioni senza troppe ripetizioni. Tutto questo senza obbligare l’utente a stare lì per ore cercando di vedere una particolare animazione.

Trovate tutte le novità su watchOS 10 direttamente a questo indirizzo.