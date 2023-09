Con un veicolo elettrico Nissan viaggi gratis per 10.000 km

Si chiama 10.000 km free EV NISSAN ed è il nuovo programma pensato dal costruttore di auto giapponese per favorire la diffusione della mobilità elettrica.

Tutti coloro che entro il 31 marzo 2024 acquistano un veicolo elettrico Nissan Ariya, LEAF o e-Townstar possono accedere a ricariche gratuite nei 12 mesi successivi all’immatricolazione, per un totale di 10.000 km di percorrenza, secondo il produttore con un risparmio di circa 1.000€ in un anno (la corrispondenza dei km considera un’auto elettrica con un consumo medio pari a 19,2 kWh per 100 Km)

I clienti ricevono un voucher con credito di 160kWh al mese, da utilizzare presso le infrastrutture di ricarica pubblica di Enel X, utilizzando l’app Enel X Way, che permette – tra le altre cose – di prenotare gratuitamente le stazioni di ricarica e monitorare lo stato della ricarica dallo smartphone.

Un vantaggio che si aggiunge alla Wallbox Pulsar Plus compresa nel prezzo, che rende più facile la ricarica domestica. La Wallbox è dotata di una tecnologia che consente di ottimizzare le prestazioni di ricarica e può essere integrata con l’accessorio opzionale Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici.

Tramite un’app dedicata, è possibile gestire gli accessi, programmare la ricarica, monitorare il consumo energetico e visualizzare la cronologia della ricarica.

I clienti di veicoli elettrici Nissan possono accedere gratuitamente all’app Nissan Charge, per effettuare la ricarica, così come individuare e raggiungere con un programma di navigazione le stazioni di ricarica distribuite sul territorio nazionale.

Nel mese di luglio Renault e Nissan hanno siglato gli accordi definitivi dell’alleanza, inclusi i piani per la mobilità elettrica. Negli scorsi giorni Tesla ha ottenuto la fetta più grande di uno stanziamento milionario dell’Unione europea per installare stazioni Supercharger in Italia ed Europa.

