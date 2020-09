Solo 13 € il rasoio elettrico Xiaomi Enchen per barba e capelli con ricarica USB

Se cercate un taglia capelli o un regola barba di buona qualità a prezzo stracciato provate con l’Enchen di Xiaomi, attualmente proposto in offerta a soli 13 euro grazie ad un coupon.

Compatto (misura 16,4 x 4,3 centimetri) e maneggevole (pesa 140 grammi), il clipper consuma solo 5W ed utilizza lame in ceramica che, oltre ad essere 1.6 volte più dure dell’acciaio inox, non si surriscaldano neanche durante un utilizzo prolungato.

La batteria, tra l’altro, si ricarica via USB e promette fino a 3 mesi di autonomia in standby con una sola carica completa che richiede appena un’ora.

E’ poco rumoroso, si controlla con un solo pulsante ed offre due diverse velocità per adattare la rasatura al tipo di capello. Incorpora un sistema che evita il bloccaggio delle lame quando la batteria è quasi scarica, facendo sì che i capelli non si incastrino durante la rasatura.

La distanza tra le lame può essere regolata tra 0,7 e 2,1 millimetri e gli angoli sono smussati per far sì che non graffino la pelle durante l’utilizzo. Inoltre sono removibili per poter essere pulite con facilità.

Se siete interessati all’acquisto, il rasoio elettrico per capelli Enchen di Xiaomi è attualmente in offerta lampo su eBay a soli 13 euro circa cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon PITLONG20 in fase di acquisto. La spedizione è gratis e dall’Italia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.