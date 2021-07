Scoperta farm di criptovaluta con 3.800 Playstation 4

In Ucraina le autorità hanno scoperto e successivamente svelato una mega farm abusiva per creare criptovaluta che impiegava i dispositivi più disparati per l’operazione, tra cui 3.800 Sony PlayStation 4, oltre 5.000 computer, insieme a 500 schede grafiche, 50 processori, ma anche smartphone e computer portatili.

Si stima che questa farm abusiva di criptovaluta condita di Playstation richiedesse una quantità impressionante di energia per poter funzionare, tanto che la stima dei pagamenti per le bollette mensili è indicata tra 186.200 dollari fino a 259.300 dollari al mese.

Si tratta però di una stima, perché l’impianto sottraeva abusivamente energia dalla rete attraverso dei contatori elettrici manomessi che non registravano il consumo effettivo. Secondo le forze dell’ordine questo non era l’unico problema, perché il consumo di energia era talmente elevato da generare picchi che hanno lasciato altre persone e abitazioni senza corrente.

Le indagini sono tuttora in corso per cercare di risalire all’identità delle persone coinvolte: in questo articolo riportiamo una fotografia pubblicata da The Entrepeneur. La scoperta di questa farm di criptovaluta a base di Playstation e PC è dovuta molto probabilmente alle anomalie segnalate per gli ingenti consumi di energia rubata: gli elevati consumi energetici sono uno dei principali problemi legati alla generazione di criptovalute.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Tesla aveva annunciato di voler aprire ordinativi e acquisti delle sue auto con pagamenti in bitcoin, salvo poi tornare rapidamente sui propri passi annunciando lo stop a questo tipo di pagamenti. Tra le ragioni indicate per il cambio di rotta c’è proprio quello degli elevati consumi di energia necessari per la creazione delle criptovalute: Elon Musk ha dichiarato che Tesla non accetterà più pagamenti in bitcoin almeno fino a quando diventeranno più sostenibili sotto questo punto di vista.

Ultimamente anche Apple sembra interessata alle criptovalute.