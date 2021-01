Diventate sviluppatori iPhone ed iPad con il corso Swift online di Pietro Messineo

Il nome di Pietro Messineo potrebbe non essere molto noto, ma è probabile che abbiate già scaricato una delle sue applicazioni disponibili su App Store, fra cui citiamo la app di sfondi Wallpapers Central, Scontiamolo per gli sconti, fino alla scaricatissima Social Widgets.

Piero ha creato un corso Swift di base che vi permetterà di imparare a sviluppare app per iPhone e iPad in una sola settimana, anche se non avete mai programmato prima d’ora.

Il corso alterna contenuti teorici e sviluppo pratico su Xcode, per mostrare come mettere in pratica alcuni esempi di programmazione. Non mancano esercitazioni e quiz riepilogativi per ogni capitolo che vi permetteranno di verificare le conoscenze apprese.

In questo momento storico, dove molte persone affrontano problemi occupazionali mentre altri hanno hanno fatto fortuna online, seguire un corso per imparare un linguaggio di programmazione e può essere determinante davvero importante.

Il corso base di Swift potrebbe aprire nuove opportunità in ambito lavorativo, anche come freelancer, in un settore che si è dimostrato resistente alla crisi, oltre che in forte espansione e crescita.

Durante questi mesi di pandemia il mondo digitale – e in particolare quello delle app – non si è mai fermato: molte aziende affrontano la necessità di avere uno sbocco online tramite sito web o applicazione; di conseguenza la richiesta di lavoro per sviluppatori è rimasta sempre molto elevata.

Ecco dunque spiegato perchè è il momento giusto per approfittare del videocorso Swift di Pietro.

Si tratta di un corso diviso in 7 lezioni, per un totale di ben 53 argomenti comprensivi di video ed esercizi riepilogativi per ogni capitolo.

Pietro ha creato inoltre un canale Telegram riservato esclusivamente agli iscritti nel quale fornirà assistenza di qualsiasi genere.

Avete un dubbio, un problema o desiderate semplicemente un aiuto per terminare lo sviluppo della vostra prima app? Pietro vi risponderà tramite il canale dedicato in pochissimi minuti. L’introduzione al corso è gratuita e potete dare un occhiata al video facendo clic qui.

Se volete sbloccare tutto il corso sarà necessario acquistarlo. Una volta acquistato il corso, potrete seguire le video lezioni senza limiti, saranno sempre disponibili, a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo.

Ancora una volta, se qualche concetto non dovesse risultarvi chiaro potrete riguardare il video o chattare con lo sviluppatore in tempo reale tramite il canale Telegram.

Una volta terminato il corso riceverete anche un attestato di partecipazione che potrebbe tornarvi utile in futuro.

Il corso ha un prezzo di € 99.00 e si acquista cliccando su questo link diretto.

Il pagamento può essere effettuato in modo sicuro tramite PayPal.

Una volta effettuato il pagamento, riceverete accesso immediato a tutte le videolezioni del corso, gli esercizi, le slide e l’accesso al canale Telegram esclusivo per gli iscritti.

Per maggiori informazioni potete visitare la pagina ufficiale del Corso Swift di Pietro Messineo.