Macupdater individua tutte le app da aggiornare sul Mac

MacUpdater è una utility che consente di scandagliare applicazioni e utility varie installate sul Mac e indicare eventuali aggiornamenti. Per le app scaricate dal Mac App Store è Apple stessa a segnalare la presenza di aggiornamenti ma quelle scaricate all’infuori dal Mac App Store, tocca molte all’utente verificare se i vari sviluppatori mettono a disposizione degli update.

L’utility è ben fatta e, anche agli più attenti, che verificano con regolarità la presenza di aggiornamenti per le varie app, apprezzeranno l’efficacia di questo strumento. La versione 2.0 scandaglia le app più velocemente (si nota soprattutto quando le app da controllare sono molte) e consente di filtrare i risultati in vari modi. Il menu dell’utility è più completo: da qui è possibile mostrare/nascondere le app del Mac App Store, creare filtri personalizzati, elencare solo determinate app, ecc. Dalla voce “Discover” è possibile indicare manualmente il nome di una applicazione/utility e individuare l’ultima versione facendo riferimento all’archivio di MacUpdater (diverso da quello di MacUpdate.com , i due servizi non sono collegati).

In occasione del rilascio della versione 2.0 (si scarica da qui), lo sviluppatore ha propone un nuovo tipo di licenza. Oltre all’edizione standard a 14,99$, è possibile acquistare l’edizione Pro a 34,99$; quest’ultima può essere installata su più Mac (fino a 7) e include funzionalità aggiuntive, incluso il supporto per la Touch Bar, strumenti a riga di comando e gestione di programmi che non sono app (screen saver, plug-in…). È disponibile anche una versione gratuita che è interessante e utile nonostante abbia delle limitazioni intrinseche (massimo due scansioni al giorno e un limitato numero di aggiornamenti). MacUpdater 2.0 è completamente compatibile con macOS Big Sur e Mac M1.