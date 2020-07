Solo per oggi lo smartwatch Haylou LS02 in offerta con coupon a 24,75 euro

Estate, è tempo di uscire all’aperto e iniziare ad allenarsi, anche per perdere le calorie accumulate durante il blocco da pandemia. Solo per oggi in offerta Haylou LS02, brand economico che si sta facendo strada nel campo degli smartwatch, per via di un ottimo rapporto qualità prezzo. L’ultimo modello è in offerta solo per oggi 20 luglio, e si acquista a questo indirizzo a 24,75 euro, grazie al coupon sconto che vi incolliamo in calce.

Come lascia intuire lo stesso nome, LS02 è la versione aggiornata di LS01, con l’aggiornamento che si sostanzia in uno schermo più grande, una durata della batteria più lunga, e una connessione bluetooth più stabile e con range più ampio, grazie al supporto bluetooth 5.0. Non solo, lo smartwatch migliora anche il tracciamento delle discipline sportive, potendo adesso individuarne correttamente 12, dalle 7 precedenti.

Grazie a questo upgrade, è possibile tracciare molte più attività sportive, che si tratti di escursioni giornaliere e vela, o di semplici passeggiate o corse. Lo schermo adesso è a colori da 1,4 pollici, ovviamente touchscreen e una densità di pixel molto elevata, di 320ppi, protetto da un vetro temperato curvo 2.5D, che adesso fornisce una visione molto più chiara del predecessore.

Rispetto alla prima generazione, infatti, lo schermo gode di una migliore gestione della saturazione del colore, con una svolta cromatica, che rende l’orologio smart ancor più godibile.

Per il corretto abbinamento con lo smartphone è sufficiente scaricare l’app esclusiva “HAYLOU” , disponibile gratis per iPhone e dispositivi Android. L’orologio vanta una batteria da 260mAh, che assicura ottima autonomia, anche per il tracciamento delle attività sportive.

L’orologio ha un prezzo di 24,75 euro, sfruttando il coupon G4F6F6C709E27000 da inserire nel carrello poco prima di finalizzare l’acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.