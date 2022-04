Solo fino a domani auricolari Amazon Echo Buds in sconto del 33%

Amazon nei giorni di sconto di primavera mette in promozione fino a domani i suoi auricolari Echo Buds a 79,99€ (invece che 119,99)

Di questi auricolari abbiamo fatto una recensione alcuni giorni fa. Si tratta di buoni accessori per l’ascolto della musica, per video e podcast che si distinguono un suono ed equilibrato, tecnologia di cancellazione attiva del rumore, microfoni avanzati per chiamate di qualità e controllo vocale con Alexa.

Sono anche piccoli e leggeri, certificati IPX4 e testati quindi per resistere a schizzi, sudore e pioggia leggera. Inoltre, sono progettati per risultare comodi anche quando indossati tutto il giorno anche grazie a quattro differenti dimensioni di gommini per le orecchie e due dimensioni di inserti ad aletta.S

Si tratta di accessori Alexa. L’assistente virtuale guida alla configurazione ed effettuail Test Gommini, per verificare che l’inserto scelto sia quello più corretto, per un comfort superiore e un audio ancora migliore. Alexa consente anche di utilizzare diversi comandi tra cui l’attivazione della riduzione del rumore e regolare il volume. Ci sono però a disposizione anche due tasti fisici direttamente sugli auricolari.

Echo Buds offrono fino a cinque ore di riproduzione musicale con una sola ricarica utilizzando la cancellazione attiva del rumore e con l’accesso ad Alexa attivo; con la custodia per la ricarica wireless arrivano fino a 15 ore di riproduzione musicale. Se si ha fretta, con una ricarica rapida di 15 minuti si ottengono fino a due ore di riproduzione musicale.

Gli Amazon Echo Buds sono in vendita ad un prezzo di 119,99€ (139,99€ se si vuole la custida con ricarica wireless) ma fino a domani a mezzogiorno li pagate 79,99€ oppure 99,99€.

Click qui per acquistare