Sonos progetta le sue prime cuffie premium

Sonos potrebbe essere al lavoro su un set premium di cuffie con cancellazione del rumore attiva, pronta per affiancare l’ecosistema di altoparlanti e prodotti audio multiroom dell’azienda. Un nuovo deposito di brevetto di design depositato presso l’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi sembra fornire un assaggio di quel che potrebbe essere il prodotto finale.

Questi ultimi documenti emersi, registrati a dicembre scorso e pubblicati a fine gennaio, mostrano finalmente il marchio Sonos visibile sul nuovo design, elemento non presente sul deposito precedente. Un’altra evoluzione rispetto ai design passati riguarda le aste, che adesso escono dalla fascia e vanno dritte verso il basso nei padiglioni auricolari; non c’è nessuna parte aggiuntiva ad avvolgere la parte posteriore di ciascun padiglione, come invece si è visto nei brevetti precedenti.

Poco si sa delle cuffie Sonos, oltre al fatto che dovrebbero attestarsi su un listino simile a quello delle cuffie di fascia alta di Sony e Bose. Si ritiene che una delle caratteristiche principali sarà il trasferimento senza interruzioni della musica dalle cuffie al sistema audio Sonos (e viceversa). Sonos dovrà probabilmente offrire qualcosa di più di questo per allontanare i consumatori dai marchi più noti del mercato; la sfida è dura, anche se si guarda ai nuovi competitor, come Apple AirPods Max.

Nei documenti depositati si rinviene anche un adattatore, oltre che informazioni su cuscinetti auricolari sostituibili. E’ presente una porta USB-C, vari pulsanti e un ingresso per cavo da 3,5 millimetri, tutti ben delineati nei disegni delle cuffie visibili nel brevetto depositato.

Il CEO di Sonos, Patrick Spence, ha confermato durante la conferenza sugli utili dell’azienda tenutasi la scorsa settimana, che il prossimo prodotto Sonos sarà annunciato a marzo. Quel dispositivo potrebbe essere un altoparlante portatile più piccolo, per completare e affiancare l’ingombrante Sonos Move.

Ad ogni modo, durante la conferenza, Spence ha anche confermato che Sonos continua a puntare a rilasciare “almeno” due nuovi prodotti ogni anno. Le cuffie potrebbero diventare la seconda nuova offerta per questo 2021, supponendo che non facciano apparizione a sorpresa il mese prossimo.

Proprio in queste ore il costruttore ha annunciato che presenterà le novità a marchio Sonos in una conferenza online il 9 marzo. Tutte le anticipazioni puntano a uno speaker portatile, più compatto ed economico di Move, anche questo individuato nelle registrazioni depositate presso la Federal Communications Commission in USA. Non rimane che attendere questo appuntamento per scoprire se sono in arrivo anche le prime cuffie marchiate Sonos.

