Sonos Five: potenza compatta e versatile da solo o in coppia con Airplay 2

Anche se la nuova soundbar smart premium Sonos Arc si è presa gli onori della prima pagina nelle cronache tecnologiche di ieri lasciando un po’ indietro la nuova edizione di Sub e l’aggiornamento del software in arrivo, l’arrivo di Sonos Five, evoluzione di Play:5 merita sicuramente un piccolo approfondimento.

Sonos Five, come il modello da cui proviene, è di fatto oggi l’unico Speaker Sonos a disporre di un ingresso audio di linea, nei modelli dell’azienda di Santa Barbara gli altri dispositivi ad avere un ingresso “fisico” sono l’amplificatore connesso AMP e preamplificatore Port.

Five, che è disponibile in versione Nera (con griglia nera) o Bianca (con griglia bianca) è in realtà un piccolo mostro di potenza in grado di sostituire in molti casi quello che una volta era il classico “stereo” da collocare nella stanza da letto, nella camera dei ragazzi, in un piccolo salotto o in una spaziosa cucina pronta ad accogliere un mare di musica di qualità.

Così come per Arc viene privilegiato l’aspetto “spaziale” della colonna sonora di film e serie TV grazie a Dolby Atmos e alla configurazione particolare degli speaker, su Five abbiamo una configurazione a dir poco originale difficilmente intuibile dall’aspetto esterno ma che diventa chiarissima in fase d’ascolto.

A bordo di Five ci sono infatti non solo sei amplificatori digitali classe D ottimizzati per l’architettura acustica dello speaker ma anche una matrice di speaker disposti su tutta la superficie frontale per creare un concreto “wall of sound” grazie a tre mid-woofer per le frequenze vocali medio basse e bassi intensi senza distorsioni, anche ad alto volume, tre tweeter (uno centrale e due orientati esterno-fronte per ampiare il campo sonoro nella parte più direzionale della gamma audio.

Potete posizionare Sonos Five dove volete perché grazie al software “Trueplay™ e un iPhone, iPad o iPod touch con cui vi muoverete per qualche minuto nella stanza potrete ottimizzare dinamicamente lo speaker in base all’acustica dell’ambiente. Potete in ogni caso regolare alti e bassi dalla app e gestire volume, play pausa e tracce sulla parte superiore dello speaker.

Dicevamo dell’ingresso di linea analogico con jack da 3,5 mm per collegare un dispositivo “tradizionale” come un iPod, iPad o anche un giradischi recente (con uscita di linea) e per creare una atmosfera musicale anche fuori casa.

Sonos Five è utilizzabile all’aperto anche di sera ma non può resistere alla pioggia mentre può essere un ottimo compagno musicale in cucina ed una potente presenza pure in bagno o in ambienti umidi.

Se collocato in orizzontale, Five distingue automaticamente i canali destro e sinistro mentre in verticale e in copia ogni FIve si regolerà automaticamente in modalità mono per un audio stereo distinto ed un campo sonoro ancora più ampio.

Se della connettività di linea abbiamo parlato abbiamo trascurato la principale caratteristica dei sistemi Sonos: la possibilità di funzionare come sistemi multi stanza in combinazione sia con altri Speaker Sonos che con speaker compatibili Airplay 2 e con la possibilità di controllo attraverso Homekit. Inoltre se utilizzate Five in coppia potete farli funzionare come un sistema surround potentissimo sopratutto nella gamma bassa: combinandoli con Sonos Arc potreste rimandare l’acquisto del SUB ad un secondo momento.

Five è collegabile direttamente anche al vostro router tramite un cavo Ethernet e si può controllare vocalmente anche attraverso uno piccolo speaker Amazon Echo per la riproduzione anche di Amazon Music, Apple TV. In ogni caso dall’app Sonos S2 gestibile senza soluzione di continuità da iPhone, iPad e Android avremo a disposizione librerie musicali interne, oltre 100 servizi di streaming e la nuova Sonos Radio.

Sonos Five è preordinabile da subito su sonos.com o presso i rivenditori a 579 Euro. La disponibilità generale inizia il 10 giugno.