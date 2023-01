Sony FE 20-70 mm F4 G è il nuovo tuttofare per mirrorless

Una ventata d’aria fresca quella portata nella categoria degli obiettivi zoom standard di Sony dall’FE 20-70 mm F4 G, un super grandangolo full-frame con attacco E che racchiude una pratica escursione focale e un’ampia apertura costante del diaframma in un corpo leggero e compatto.

Ha la stessa alta qualità d’immagine della serie G Lens e un AF più veloce del 60% e preciso anche nel tracking, sicché si presta a diversi tipi di fotografi, dai creatori di contenuti ai vlog e i film, fino agli scatti di ritratti e paesaggi.

Lo schema ottico è formato da due elementi AA (asferici avanzati), un elemento asferico standard, tre elementi ED (Extra-low Dispersion) e un elemento asferico ED, ed è capace di correggere contemporaneamente le aberrazioni cromatiche e sferiche a tutte le focali. Inoltre a 20 mm di lunghezza focale è possibile mantenere un ampio angolo di visione, anche quando si girano video in formato 16:9 o 2.35:1.

La distanza di messa a fuoco minima è pari a 0,3 metri con il grandangolo e 0,25 metri con il teleobiettivo, mentre l’ingrandimento massimo è di 0,39x.

Usa poi gli ultimissimi motori lineari XD di Sony che rendono il funzionamento rapido, silenzioso e anti-vibrazione e gli consentono di eseguire scatti continui di soggetti in movimento anche a 30 frame al secondo.

Un obiettivo che piacerà senz’altro agli amanti degli scatti in manuale grazie alla presenza di ghiere indipendenti per messa a fuoco, zoom e diaframma; è anche compatibile con i filtri polarizzanti circolari fino al bordo ed è resistente a polvere e umidità, mentre l’elemento anteriore dell’ottica è trattato con un rivestimento al fluoro che respinge acqua, unto e altre contaminazioni.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo zoom FE 20-70 mm F4 G sarà disponibile da febbraio a 1.599 € e si può prenotare già oggi anche su Amazon.

Novità in arrivo

Sony ha inoltre annunciato di aver avviato il processo di sviluppo del teleobiettivo FE 300 mm F2.8 GM OSS, il cui lancio è programmato a inizio 2024.