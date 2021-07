Speaker smart, il mercato crescerà del 20% entro il 2025

Per Counterpoint lo speaker smart è connesso al Wi-Fi, offre funzioni interattive tramite comandi vocali e funziona anche come centro di controllo per la casa smart: la definizione troverà d’accordo i sempre più numerosi utenti che ne possiedono uno o più unità, mentre i costruttori sono più interessati alla previsione che indica una possibile crescita del mercato degli speaker smart di oltre il 20% entro il 2025.

Il successo degli speaker smart è iniziato negli Stati Uniti quando Amazon ha introdotto il suo primo modello Echo nel 2014, per poi estendersi anche in altri paesi e importanti mercati successivamente, inclusa la Cina a partire dal 2018. La previsione della società di analisi indica che le spedizioni di speaker smart cresceranno del 21% nel periodo che va dal 2020 fino al 2025 sostenute da tre fattori principali: la consapevolezza degli utenti, le offerte competitive e i progressi della tecnologia.

A questi fattori se ne affianca però un altro ritenuto fondamentale dagli analisti, vale a dire la crescente offerta di prodotti per la casa smart. In questa categoria rientra un po’ di tutto, inclusi televisori smart e dispositivi di automazione come per esempio luci, lucchetti videocamere, elettrodomestici, tutti o la maggior parte in grado di offrire il meglio quando sono controllati tramite uno speaker smart che funge da centralina.

Per quanto riguarda invece lo sviluppo tecnologico vengono indicati miglioramenti nel campo della intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico. Sul fronte dell’offerta, oltre alla competizione tra Amazon, Google e Apple il traino alla crescita arriva dai prezzi sempre più abbordabili, dimostrato anche dallo stop della produzione di HomePod di Cupertino per concentrarsi esclusivamente sul più economico HomePod mini (qui la nostra recensione).

Infine tra le tendenze che influiranno sul mercato degli speaker smart entro il 2025 anche la crescita dei modelli dotati di schermo: Amazon e Google li offrono già da tempo e, stando alle anticipazioni, sembra che anche Apple stia lavorando a una sorta di HomePod con schermo. Ricordiamo che alla WWDC21 (qui tutte le novità in un solo articolo) Apple ha annunciato che HomePod mini arriverà finalmente anche in Italia.

