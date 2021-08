Spedizioni di Mac in crescita grazie a M1, ma le vendite di iPad rallentano

I nuovi dati di Canalys mostrano che mentre le spedizioni di PC negli Stati Uniti sono aumentate del 17% nell’ultimo trimestre, Apple ha registrato un calo delle spedizioni del 3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Apple è stato l’unico grande fornitore di PC a registrare una crescita negativa.

Canalys attribuisce il dato negativo al calo della domanda di iPad. Come di consueto, i dati di Canalys si concentrano sia sui tablet che sui PC tradizionali. Per Apple, lo studio riferisce che le spedizioni di Mac sono aumentate del 24% anno su anno, grazie al successo del chip M1.

Per il secondo trimestre consecutivo, HP ha guidato il mercato dei PC negli Stati Uniti, con oltre 8 milioni di dispositivi spediti, continuando a dominare anche il mercato dei Chromebook, con una quota di mercato del 42% negli Stati Uniti. Apple è rimasta seconda nel mercato dei PC negli Stati Uniti nonostante un calo del 3%. È stato l’unico grande fornitore di PC a registrare una crescita negativa. Apple ha avuto più successo con i notebook, con una crescita delle spedizioni del 24% su base annua, in parte grazie al successo del chip M1. Dell ha registrato una crescita relativamente modesta, all’11%, mentre Lenovo e Samsung hanno continuato a sovraperformare altri fornitori, registrando rispettivamente una crescita del 25% e del 51% nelle vendite di PC.

L’industria dei tablet nel suo complesso è scesa dell’1% durante il trimestre. Anche altri produttori di tablet hanno guadagnato su Apple nell’ultimo anno. Più nel dettaglio, il mercato dei tablet ha mostrato segni di rallentamento nel 2021, dopo essere cresciuto a dismisura nel 2020 per via della pandemia e dei lockdown che imponevano ai consumatori di lavorare da casa, con le famiglie alla ricerca di schermi extra per intrattenimento e comunicazione.

Da notare che gli iPad si sono comportati bene nel secondo trimestre del 2020 poiché Apple ha superato le carenze di componenti meglio dei suoi principali concorrenti. Da allora, altri fornitori hanno recuperato terreno, portando Apple a rallentare, mentre sono cresciuti Amazon e Samsung.