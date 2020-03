iofotografodacasa, Nikon lancia la sfida ai casalinghi forzati

Potremo vedere più posti anche restando a casa semplicemente partecipando alla nuova sfida social che ha lanciato Nikon.

Si tratta nello specifico di un contest in cui siamo tutti chiamati a pubblicare nelle storie di Instagram una foto, scattata anche sul momento dal telefonino, che racconti come sia piacevole trascorrere le giornate a casa fotografando dall’interno delle mura domestiche oppure dalla propria finestra.

Basta poi taggare un amico e NikonItalia, corredando il tutto con l’hashtag #iofotografodacasa, per lanciare la sfida e vedere come passano il tempo i nostri amici e magari, perché no, anche scoprire posti nuovi restando seduti sul divano.

Per aiutare gli italiani in quarantena da coronavirus, Nikon sta anche mettendo a disposizione quotidianamente sulla propria pagina Facebook una diretta della durata di un’ora con approfondimenti sulla fotografia e sul video.

Si trattano di veri e propri webinar – neologismo dato dalla fusione dei termini inglesi web e seminar, coniato per identificare sessioni educative o informative la cui partecipazione in forma remota è possibile tramite una connessione internet – per sfruttare al meglio il tempo libero e coltivare le proprie passioni tra le mura domestiche.

Questi appuntamenti come dicevamo vanno in onda tutti i giorni, dalle 17:00 alle 18:00, sulla pagina ufficiale dove è ovviamente possibile rivedere anche le dirette dei giorni scorsi.

Le dirette sono tenute da 12 fotografi Master della Nikon School tra cui Francesco Francia, Damiano Andreotti, Claudio Piccoli e Alessandro Vargiu, durante le quali vengono affrontati svariati temi, come per esempio la street photography, il ritratto, la fotografia di animali e Lightroom.