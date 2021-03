“Fumble”, lo spot di iPhone 12 che evidenza la protezione Ceramic Shield

Apple ha pubblicato un nuovo spot questa volta teso a mostrare la alla durabilità di iPhone 12, evidenziando la protezione del Ceramic Shield e la relativa resistenza alle cadute.

Nello spot si vede una donna camminare e dalla cui mano scivola un iPhone; si arrabatta e si affanna per diversi secondi per cercare di non fare cadere il telefono, finché questo non vola dalla presa e atterra sul terreno, ma è incolume e senza graffi.

La tagline che chiude l’annuncio dice: “Phone 12‌ with Ceramic Shield. Tougher than any smartphone glass” e poi “Relax, it’s the iPhone”.

Il Ceramic Shield si ottiene inserendo cristalli di nanoceramica (un materiale più duro di molti metalli) all’interno del vetro. Calibrando il tipo di cristalli e il grado di cristallinità, Apple ha sviluppato una formula “esclusiva” che massimizza la durezza della ceramica senza sacrificare la trasparenza. Secondo Cupertino è una prima assoluta nel mondo dei telefoni e nessuno smart­phone ha un vetro così duro.

Per proteggere il display da abrasioni, incrinature e segni di usura è stato scelto lo stesso processo a doppio scambio ionico già messo a punto per il vetro posteriore.

Oltre alle proprietà del Ceramic Shield, c’è un altro fattore che contribuisce alla robustezza del rivestimento frontale: il display è a filo con il bordo del telefono per una protezione ancora maggiore. Secondo Apple la resistenza alle cadute è quattro volte più alta rispetto ai modelli precedenti.

