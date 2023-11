I Chromebook supportano Steam se sono abbastanza potenti

Finalmente i Chromebook supportano ufficialmente il client Steam, sempre che si tratti di hardware abbastanza potente. I giocatori che possiedono un dispositivo del genere con il nuovo ChromeOS 119 potranno finalmente godersi i giochi presenti nel catalogo Valve.

Come riportato da Android Central, Steam ora si trova nel cassetto delle app di ChromeOS 119 – anche se si tratta del semplice link per l’installazione, non del client completo. Ciò significa che i proprietari di Chromebook possono installare Steam se lo desiderano, ma se non sono interessati, non è presente di default sul proprio dispositivo.

In precedenza, il client Steam era presente in ChromeOS, ma nascosto, mentre adesso Google ha reso il supporto ufficiale con questa ultima versione del sistema operativo. Con la sua presenza nel cassetto delle app, è stato effettivamente dichiarato pronto per il grande pubblico.

ChromeOS 119 introduce anche una nuova funzionalità nell’Hub della Privacy che consente di disattivare la fotocamera e il microfono, e la possibilità di salvare (e successivamente richiamare) gruppi specifici di schede nel browser.

Steam e Chromebook

Ci è voluto del tempo prima che i giochi di Steam arrivassero sui Chromebook. Google ha parlato per la prima volta dell’implementazione della piattaforma di Valve per ChromeOS nel lontano 2020, ma da allora se ne è sentito poco parlare fino all’inizio di quest’anno.

Il supporto di Steam è entrato in fase di testing nel marzo 2023, quindi ha fatto progressi relativamente rapidi fino alla versione stabile di ChromeOS.

Il problema è che sarà disponibile solo su alcuni Chromebook, ossia i modelli più potenti in grado di supportare il gaming. Per essere precisi, non tutti i laptop di Google offriranno un’esperienza godibile e certamente i Chromebook economici non saranno in grado di far girare molti giochi.

Google sta cercando di rispondere alla principali critiche ai Chromebook: a settembre ha annunciato 10 anni di aggiornamenti, a ottobre il marchio Chromebook Plus per dispositivi più potenti.