CK Hutchinson e Gameloft annunciano il loro Apple Arcade

La divisione telecomunicazioni di CK Hutchinson (Gruppo Tre, incluso l’operatore nostrano 3 Italia ora Wind Tre) ha siglato un accordo con Gameloft Business Solutions per proporre giochi illimitati su smartphone agli utenti dell’operatore, sotto forma di un abbonamento mensile in stile Apple Arcade.

Il gruppo di telecomunicazioni dichiara che il nuovo abbonamento per videogiochi sarà introdotto potenzialmente in 10 mercati, mentre il servizio debutterà inizialmente in Italia e anche in Austria. L’accordo siglato include anche il lancio in ulteriori otto nazioni e mercati, sia attraverso gli operatori asiatici del gruppo, sia tramite le unità e gli operatori con marchio Tre in Europa.

Qui di seguito l’elenco dei Paesi che in futuro potrebbero vedere il lancio del servizio giochi in abbonamento: Danimarca, Regno Unito, Repubblica di Irlanda, Svezia, Indonesia, Vietnam, Hong Kong e Macao.

Dietro pagamento di un abbonamento mensile gli utenti potranno accedere a un elenco di videogiochi che include anche titoli molto popolari, tra cui vengono citati Asphalt Nitro 2, Lego Legacy Heroes Unboxed, Disney Princess Majestic Questo, Powerpuff Girls e anche Sonic Runners Adventure.

CK Hutchinson e Gameloft Business Solutions dichiarano che l’abbonamento giochi arriverà a includere centinaia di titoli disponibili per gli abbonati al servizio a pagamento, ma che alcuni contenuti gratuiti risulteranno disponibili per tutti gli utenti. Le società non hanno dichiarato la data di introduzione del loro abbonamento in stile Apple Arcade e nemmeno il costo del servizio, ma un dirigente del gruppo di telecomunicazioni ha precisato che si tratterà di un «piccolo canone mensile».

Nessuna precisazione nemmeno sulla tecnologia impiegata, così non è dato sapere se si tratterà di una soluzione alla Apple Arcade, con i singoli giochi da installare sul dispositivo dell’utente, scelti da un elenco di tutti quelli disponibili, o se invece si tratterà di una soluzione in streaming, anche se quest’ultima al momento appare meno probabile.