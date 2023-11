Stray, l’avventura del gatto cyberpunk arriva su Mac a dicembre

Il 5 dicembre arriverà su Mac App Store e Steam il gioco Stray, porting di un videogame sviluppato da BlueTwelve Studio, pubblicato da Annapurna Interactive prima per PlayStation 4, PlayStation 5 e Microsoft Windows, e da agosto dello scorso anno per Xbox One e Xbox Series X e Series S.

La storia vede come protagonista un gatto randagio che decide di tornare in superficie dopo essere precipitato in una voragine ed essersi ritrovato in una città sotterranea popolata da robot, macchine e batteri mutanti noti come Zurk. Nelle scorribande, il gatto è aiutato da un drone di nome B12.

Compito del protagonista è portare a termine varie missioni sui tetti dei bassifondi in un mondo post-apocalittico in cui gli umani hanno lasciato il loro posto ai robot. Una versione preliminare del gioco per macOS era stata mostrata poco prima dell’ultima annuale conferenza sviluppatori di Apple (WWDC), a giugno, spiegando che il gioco sfrutterà le tecnologie Metal 3 e MetalFX.

I redattori di alcune testate USA hanno riferito di avere recentemente potuto vedere il titolo girare sui Mac con chip M3 dopo l’evento Scary Fast. Stray richiede un Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, ecc.). Dicembre sarà a quanto pare un buon mese per il gaming su Mac: Capcom ha annunciato che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile il 20 dicembre su iOS, iPadOS e macOS.

Stray sarà disponibile su Mac App Store (probabilmente con un prezzo intorno ai 30€) ma è già possibile monitore i prezzi su Steam dove in altre varianti è stato offerto con lo sconto del 25%.

STRAY is coming to macOS on December 5 through the Mac App Store and Steam. pic.twitter.com/rKJMBoGV9u — Annapurna Interactive (@A_i) November 7, 2023

Ricordiamo che macOS Sonoma semplifica il porting di giochi da altre piattaforme: Metal comprende un kit per il game porting, che riduce i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac in pochi giorni. Inoltre, semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni dei chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

Per tutte le notizie che riguardano il mondo dei videogiochi il link da seguire è direttamente questo.