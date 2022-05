Sul browser Brave per iPhone e iPad arriva Privacy Hub

Sul browser Brave è arrivato il Privacy Hub, una nuova sezione progettata appositamente per offrire all’utente una centrale tramite la quale è possibile conoscere come i siti web raccolgono e utilizzano i suoi dati personali archiviati nel dispositivo. La nuova funzione fa parte della versione 1.38 dell’app per iOS, che aggiunge anche un’altra serie di opzioni utili per navigare sul web in maniera ancora più sicura e privata.

D’altronde è proprio su questa struttura che è stato realizzato questo browser che, alla stregua di Tor e diverse altre soluzioni di questo tipo, viene scelto perché permette di mantenere un livello di sicurezza, privacy e anonimato maggiori rispetto a quelle di browser più comuni come Safari, Firefox, Chrome, Opera e simili.

Il nuovo Privacy Hub – spiegano gli sviluppator di Brave tramite un post sul blog – avvisa gli utenti quando rileva la presenza di tracker, oppure quando un sito web tenta di rilevare l’impronta digitale durante la scansione. È in grado di identificare questi e altri processi sospetti che possono essere nascosti all’interno del codice di un sito web, come ad esempio situazioni in cui un tracker, seppur bloccato, continua a raccogliere dati come email e posizione per scopi pubblicitari.

Il Privacy Hub informa l’utente sulla presenza di tracker e altre minacce alla privacy. Evidenzia pagine e tracker rischiosi e li lega alle aziende tecnologiche e agli editori che li stanno utilizzando, mostrando quanto spesso i siti web tentano di invadere la privacy dell’utente.

Questa come dicevamo è soltanto una delle nuove funzionalità aggiunte al browser tramite l’aggiornamento appena rilasciato. Ad esempio è stato anche migliorato il sistema di protezione delle impronte digitali in modo che per i tracker sia ancora più difficile identificare gli utenti online ed è stato introdotto pure un sistema di randomizzazione per le API correlate in modo da ingannare i siti web senza interrompere la navigazione.

Inoltre l’app di Brave per iPhone e iPad, che si scarica gratuitamente da questa pagina di App Store, ora include anche il Certificate Viewer, una funzionalità che già troviamo nella versione desktop con la quale gli utenti possono verificare se il certificato di una pagina web è ancora valido oppure no, insieme a tutte le altre informazioni che lo riguardano.

Oltre all’app per iPhone e iPad, il browser web Brave è disponibile per macOS, Windows, Android e Linux: potete scaricare le varie versioni dalla pagina di download del sito ufficiale. In aprile il browser Brave ha introdotto la funzione per bloccare le pagine AMP di Google, anche questa una scelta per tutelare dati e privacy degli utenti.