Google Stadia web aggiornato ora supporta l’audio surround 5.1

Google ha implementato alcune nuove funzionalità chiave per il servizio di giochi in streaming Google Stadia web, così da completare al meglio l’esperienza videoludica, già rinfrescata dal supporto 4K introdotto il mese scorso. Adesso, anche coloro che giocano attraverso web, otterranno il supporto all’audio surround 5.1, sia su Chrome, che su gli altri browser supportati.

Stadia per Web ha anche ottenuto una tastiera a schermo che funziona quando si ha un gamepad collegato, il che dovrebbe rendere meno fastidioso inserire il proprio nome e altri dati. E per chi preferisce giocare su dispositivi mobili, si riceveranno le notifiche sulla qualità della connessione per vedere se eventuali lag o altri problemi sono correlati ai dati ricevuti.

Il suono surround 5.1 era già disponibile per gli utilizzatori di Stadia Pro su Chromecast, ma come con l’opzione 4K, è arrivata in notevole ritardo per i giocatori PC. La funzione di supporto 5.1 dovrebbe essere una implementazione lato server, che arriva come aggiornamento 1.45 di Google Stadia web, come ha notato Android Police; è la prima volta che Google assegna un numero di rilascio a una patch Stadia.

Ricordiamo che dall’inizio di aprile è possibile provare e giocare gratis a Google Stadia Pro per due mesi, anche in Italia: ne abbiamo parlato in questo articolo. Dopo il periodo di prova, il livello Pro di Stadia costerà 9,99 euro al mese e come noto consente di giocare in risoluzione 4K e ottenere sconti su giochi ed espansioni. L’utente avrà a disposizione anche alcuni titoli gratuiti, nuovi ogni mese. Con il livello gratuito, invece, i giochi avranno una risoluzione massima di 1080p, e sarà necessario acquistare i titoli prima di giocarli in streaming.

Tutto quello che c’è da sapere sul servizio in abbonamento per giocare in streaming Google Stadia è in questo articolo. Invece per tutti gli articoli di macitynet che parlano dei servizi di streaming per video, musica e non solo si parte da questa pagina.