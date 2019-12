Sulle storie di Instagram arrivano i collage di foto

Sulle Storie di Instagram ora si possono creare e aggiungere collage fotografici. Grazie alla nuova funziona denominata Layout è di fatto possibile combinare insieme fino a sei immagini contemporaneamente per mostrarle poi all’interno di una sola schermata.

In questo modo chi fino ad oggi ricorreva ad applicazioni di terze parti per combinare insieme le immagini, esportarle sul rullino fotografico e poi caricarle all’interno delle proprie storie, d’ora in poi potrà saltare questi passaggi e agire creando il tutto direttamente all’interno dell’app di Instagram, senza quindi lasciare disseminate immagini temporanee nella memoria dei dispositivi.

Dando per scontato che avete aggiornato l’applicazione all’ultima versione disponibile, per farlo è sufficiente aprire la fotocamera per registrare una storia e selezionare l’opzione Layout, quindi scegliere da due a un massimo di sei fotografie presenti nel rullino per combinarle insieme in un collage che le disporrà all’interno di una griglia.

I più attenti si saranno accorti della sovrapponibilità del nome di questa nuova funzione con l’applicazione Instagram Layout, lanciata nel marzo del 2015, con la quale l’azienda già permetteva infatti di fare quel che ora offre all’interno di una sola applicazione.

Questo nuovo aggiornamento è solo l’ultimo di una serie di integrazioni che sono avvenute nel corso dei mesi. Nel caso dei nuovi collage si tratta della conferma di quanto già previsto a fine agosto dal ricercatore Manchun Wong, che l’aveva individuata nel codice sorgente dell’applicazione.

Di recente l’app di Instagram è stata potenziata da un sistema anti-bullismo con il quale, attraverso alcuni algoritmi di intelligenza artificiale, si tenta di tenere d’occhio ed eliminare alla radice i problemi legati a un uso non corretto della piattaforma, dove sempre più spesso vengono pubblicati messaggi offensivi all’interno dei post (e non più soltanto nei commenti).

Un problema non di poco conto se si pensa che Instagram è in quarta posizione nella classifica delle applicazioni più scaricate nell’ultimo decennio ed è perciò presente in un numero praticamente sterminato di dispositivi.

