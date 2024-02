40 iPhone 15 Pro e Usher per esaltare le tecnologie video Apple

Più di 40 iPhone 15 Pro sono stati usati per creare l’ultimo filmato della serie “Shot on iPhone” e dimostrare la potenza del dispositivo Apple nel campo video. Uno schieramento impressionante per uno spettacolo impressionante: lo show metà tempo del Super Bowl che ha visto come protagonista il cantante USHER, evento organizzato da Apple Music.

Il filmato dell’evento organizzato da Apple Music dura 10 minuti e presenta il dietro le quinte dell’esibizione trasmessa domenica 11 febbraio dall’Allegiant Stadium di Las Vegas. Nel filmato si vede la preparazione dietro le quinte dello spettacolo, prove di ballerini e altri artisti.

Quattro i brani che si sentono durante il filmato: “Caught Up” di Usher, “My Boo” di Alicia Keys, “OMG” di Will.i.am, e “Yeah” di Ludacris e Lil Jon.

Tutto il documentario, come accennato, è stato girato con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: uno “stormo” di dispositivi dislocati in vari punti dello stadio e in alcuni casi “indossati” anche dagli artisti stessi.

La regia del filmato è di Mike Carson e Xiaolong Liu è stato il direttore della fotografia. La direzione dello show è stata curata da Jay-Z e Hamish Hamilton.

Questo documentario è la dimostrazione delle potenzialità di iPhone 15 Pro nella videografia, con i modelli attuali in grado di acquisire in Log e catturare video ProRes 4K a 60 fps su dispositivi di archiviazione esterni.

Apple Music ha predisposto per i fan di USHER una ricca raccolta di contenuti: la discografia in studio completa dell’artista in audio spaziale, le playlist esclusive curate personalmente da USHER e dalle squadre della NFL, oltre a una programmazione dedicata all’evento su Apple Music Radio.

Su Apple Music è disponibile anche “The Story of USHER in 20 Songs”, un contenuto editoriale che approfondisce 30 anni di carriera di un artista che ha toccato una generazione dopo l’altra: da prodigio dell’R&B negli anni ’90 a superstar che ha sovvertito le classifiche e la cultura negli anni 2000, per diventare oggi un headliner che ha ancora tantissimo da dire.