Coupon sconto per supporto StandBy di Ugreen, solo 32 €

Con l’arrivo di StandBy, la modalità con la quale l’iPhone messo in orizzontale e in ricarica riduce il consumo e presenta specifici widget, si stanno moltiplicando gli accessori che permettono di sfruttare al meglio questa modalità. È il caso del supporto per la ricarica di Ugreen, un due in uno che comprate al minimo, grazie ad un coupon: 32,19€.

Quello di cui parliamo è un prodotto ben costruito, realizzato in metallo con una base molto stabile. L’iPhone si applica magneticamente ad una piattaforma che lo presenta in orizzontale e con una inclinazione perfetta per la visualizzazione.

Questa piastra ricarica tutti gli iPhone di più recente generazione (a 7,5W) dando avvio, appunto, alla modalità standby. L’iPhone si trasforma così in in una sveglia da mettere sul comodino. In alternativa lo si può usare per mostrare le foto, specifici widget, come detto, oppure per controllare le attività in tempo reale a tutto schermo.

Come ci spiega Apple grazie al supporto Ugreen, gli iPhone con “Schermo sempre attivo” (su iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max), StandBy rimane acceso per mostrare informazioni utili. Con tutti gli altri modelli di iPhone, è possibile riattivare StandBy in qualsiasi momento semplicemente toccando lo schermo, muovendo leggermente la superficie su cui iPhone è appoggiato o utilizzando Siri.

Il supporto di Ugreen può anche ruotare in verticale. In questo caso diventa utilissimo anche per una call o per utilizzare Internet.

Sulla base c’è anche un altra piccola piattaforma per la ricarica wireless. In questo caso la potrete usare per ricaricare gli Airpods.

Nella confezione oltre al supporto 2-in-1 trovate anche un cavo USB-C. Non c’è invece il caricabatterie. Potete acquistarne uno qualsiasi da almeno 20W come questo di Ugreen sempre in sconto che coupon del 30% che comprate a 14€ oppure questo a due porte, perfetto per ricaricare anche altri dispositivi (tra cui un MacBook Air) che vi costa sempre applicando un Couoon, 26,50 €

Il supporto, come detto, è pure offerto con cupon. Costerebbe 45€ ma lo pagate 32,19€