Super Fruit Ninja su Vision Pro permetterà di affettare la frutta con le mani

Fruit Ninja è un gioco nato su iPhone nel 2010, molto apprezzato e divertente, approdato in seguito su altri sistemi e piattaforme. L’obiettivo del giocatore è affettare della frutta che viene lanciata sullo schermo, evitando di colpire le bombe che vengono lanciate insieme alla frutta.

Gli sviluppatori di Halfbrick Studios riferiscono dell’arrivo della versione per Apple Arcade su Vision Pro e in un profilo sul sito degli sviluppatori di Apple, spiegano che creando la versione per lo “spatial computer” si sono resi conto che potevano realizzare qualcosa di molto speciale.

“Avevamo bisogno di capire come portare la tradizionale interfaccia 2D nello spazio 3D”, riferisce Samantha Turner, lead gameplay programmer di Halfbrick Studios, spiegando la necessità di adattare i controlli che sui dispositivi mobili prevedono il trascinamento del dito sul touch screen.

“Eravamo pieni di idee”, spiega Turner. “E se il giocatore potesse spremere il succo da un’arancia? E se potesse fare a pezzi un’anguria e coprire tavoli e muri intorno con il succo?”, dice sorridendo la sviluppatrice, evidenziando la possibilità di giocare tenendo conto dell’ambiente circostante.

Il problema dell’interazione con l’utente è stato risolto con un “menu volante”, fondamentale per consentire all’utente di acquistare ad esempio accessori e scenari speciali. La sviluppatrice spiega come si è arrivati alla versione definitiva, scartando precedenti prototipi, testando diverse modalità di interazione e arrivando alla conclusione che la modalità di interazione migliore era consentire all’utente di usare le mani.

Super Fruit Ninja permetterà di affettare ananas e cocomeri colpendo la frutta con le mani, evitare le bombe sempre con le menu, spingendole verso un muro distante, dove potranno esplodere senza danni. È possibile lanciare pugnali alla frutta volante, sfiorando il palmo delle mani e dirigendo quest’ultime verso l’esterno, in direzione dell’arrivo della frutta, una gesture apprezzata dalla Turner e risultato di vari esperimenti tentati per capire quali fossero le migliori gesture da sfruttare.

La sviluppatrice di Halfbrick Studios, afferma che la versione di Fruit Ninja per Vision Pro è tra le sue preferite, immersiva e divertente.

Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo il marketing Apple. I preordini di Apple Vision Pro negli USA (3500$) partiranno dal 19 gennaio. Negli Apple Store statunitense il visore sarà disponibile dal 2 febbraio. A questo indirizzovi spieghiamo cos’è, e a cosa serve Vision Pro.