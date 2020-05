Super offerta: iPhone XR scontato di 170 euro su Amazon

iPhone LE è troppo poco e iPhone 11 è troppo? Allora andate su Amazon dove comprate iPhone XR ad un prezzo molto interessante e per diversi aspetti competitivo con quello del nuovo modello low cost: 569 euro per la versione da 64 GB

Questo telefono ancora molto moderno e ancora in vendita, nonostante il lancio di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, è diverso da iPhone 11 che ha preso il suo posto per alcuni dettagli anche se la principale novità del nuovo modello è la fotocamera. Nello stesso tempo è superiore per tanti aspetti rispetto ad iPhone SE che supera in particolare per la dimensione dello schermo (6,1 pollici contro 4,7 pollici) e l’utilizzo di Face ID per la sicurezza. Rispetto al nuovo modello ha il solo, modesto, svantaggio di non avere il processore A13 al posto del quale c’è un A12 che è solo di poco meno potente.

Apple vende questo telefono a 739 euro, su Amazon lo pagate nel colore bianco 569 euro, un risparmio di 170 euro che avvicina il prezzo ai 499 euro di iPhone SE. La versione in colore. Lo sconto è del 23%. La versione in colore nero costa solo poco di più (587,49 euro)