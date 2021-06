Tagliacapelli professionale di precisione su Amazon a 18,35€ con coupon

Se c’è una cosa che la pandemia ha insegnato a tutti, è che sapersi tagliare i capelli a casa è un gran vantaggio. Ed allora, potreste certamente essere interessati all’acquisto di un kit tagliacapelli multifunzionale per uomo, che su Amazon viene proposto al momento a 18,35 euro, grazie ad un coupon sconto del 20%. Clicca qui per comprare.

Si tratta di un accessorio con design scolpito molto particolare, che di certo non passa inosservato. E’ dotato di 3 pettini di lunghezza standard, rispettivamente 1/2/3 mm, più una spazzola per la pulizia, e un cavo USB per la ricarica. si tratta, insomma, di un kit completo, in grado di soddisfare tutte le proprie esigenze di stile.

La lama di cui è dotato è particolarmente affilata, e grazie al potente motore incluso offre precisione massima per poter tagliare i capelli con lo stile desiderato, evitando naturalmente di irritare la pelle. Si tratta di una lama di qualità, longeva nel tempo, adatta a capelli bagnati e asciutti, completamente lavabile, che può lasciarli asciugare naturalmente. Propone un corpo piccolo e facile da pulire, basso rumore, e il manico è in metallo antiscivolo.

Risulta assolutamente portatile, leggero e facile da ricaricare tramite USB, con 120 minuti di utilizzo senza doverlo ricollegare alla presa elettrica. Adatto certamente ad essere trasportato in valigia, per via delle sue dimensioni ridotte, quindi da poter utilizzare anche in viaggio.

Solitamente ha un costo di quasi 25 euro, ma al momento su Amazon viene proposto a 18,35 euro. Per ottenere questo prezzo, tutto quello che dovrete fare, è flaggare la casella coupon sconto, che si trova proprio sotto il prezzo.

Clicca qui per acquistarlo.