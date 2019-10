Logitech ha presentato tastiera e mouse per Chrome OS

Logitech ha annunciato i suoi primi prodotti “Made for Google”: la Logitech K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard Chrome OS Edition e il Logitech M355 Portable Wireless Mouse.

La tastiera è indicata come ottimizzata per Chrome OS e “perfetta” per Google Pixelbook, il computer portatile ibrido sviluppato da Google che esegue il sistema operativo Chrome OS.

“Con Chrome OS che continua a crescere in popolarità, cresce anche la necessità di periferiche di qualità perfettamente progettate”, spiega Art O’Gnimh, a capo del gruppo che si occupa delle tradizionali attività commerciali i Logitech. “Con l’arrivo della tastiera wireless Logitech K589 e del mouse wireless Logitech M355, gli utenti Chrome OS potranno avere accessori eleganti, compatti e precisi e, ancora più importante, ottimizzati per l’uso con i loro dispositivi”.

La tastiera K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard vanta un tasto dedicato “Google Assistant”, una riga di tasti-scorciatoie per Chrome OS e il tastierino numerico. Il meccanismo sfruttato è a farfalla e il produttore garantisce la possibilità di lavorare in modo efficiente e confortevole.

È possibile poggiare il telefono Android o Pixel nel cradle incorporato sulla tastiera e sfruttare l’accessorio con più device, effettuare lo switch tra tre diversi dispositivi con un bottone dedicato (“Logitech Easy-Switch”). La durata della batteria è indicata fino a 36 mesi; sono previste funzioni di auto-sleep che impostano una modalità di risparmio energetico quando l’accessorio non è in uso.

Il mouse wireless M355 è portatile, sottile, elegante e indicato come ideale per i dispositivi Chrome OS. È silenzioso ma promette un buon feeling quando si fa click, e il produttore promette ottima scorrevolezza per la rotellina di scroll. La connettività doppia permette di sfruttare connessione Bluetooth o con un ricevitore Logitech USB. A detta del produttore il mouse in questione può funzionare su qualsiasi superfice. La durata della batteria è indicata in 18 mesi e anche questo integra funzionalità di risparmio energetico quando il dispositivo non è in uso.

La tastiera K580 Slim Multi-Device Wireless Keyboard ChromeOS Edition e il Portable Wireless Mouse sono disponibili al momento sul sito USA di Logitech e su Google Store. I prezzi di listino negli USA sono rispettivamente di 49,99$ e 29,99$.