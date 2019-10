Transporter: l’app di Apple per sviluppatori semplifica l’upload su App Store

Transporter è un’applicazione per sviluppatori che Apple mette a disposizione sul Mac App Store. Si tratta di uno strumento che semplifica l’upload di app, musica, film, programmi TV o libri per la distribuzione su App Store, Apple Music, app per Apple TV, Apple Libri o iTunes Store.

L’app, annunciata sul portale per sviluppatori, semplifica l’upload di binari su App Store Connect, strumento dedicato che permette di accedere a statistiche relative a download e upload, recensioni degli utenti, stato di approvazione e molto altro ancora.

L’applicazione si scarica gratis dal Mac App Store; gli sviluppatori possono usare l’app per l’upload di file .ipa o .pkg su App Store Connect e monitorare l’avanzamento, visualizzare avvisi sullo stato di approvazione, errori e log sullo stato di consegna. Dall’app è anche possibile richiamare la cronologia relativa a file consegnati in precedenza, visualizzando dettagli per data e ora.

Sviluppatori e creatori di contenuti possono sfruttare il drag&drop per caricsre il materiale con Transporter. È supportato l’upload simultaneo di pià file e la loro convalida. Per sfruttare l’applicazione è ovviamente necessario un account App Store Connect, iTunes Connect o di encoding house

Transporter “pesa” 110,7MB, richiede macOS 10.13 o seguenti e, come detto si scarica gratis dal Mac App Store.