Solo 10 € il telecomando Wi-Fi IR per una casa più smart, compatibile con Alexa e Google Home

Bastano solo 10 euro per rendere smart i vostri vecchi elettrodomestici grazie a questo telecomando hub Wi-Fi ad infrarossi (IR) in vendita su Cafago.

Dal design tondeggiante super compatto e discreto (spesso solo 2,2 cm e dal diametro di 6,8 cm), questo telecomando smart si connette alla rete Wi-Fi di casa e grazie all’utilizzo dell’IR sarà in grado di controllare qualunque elettrodomestico dotato di questa tecnologia, fra cui possiamo ricordare televisori, condizionatori d’aria o cancelli elettrici.

Basterà collegare il telecomando ad una presa di corrente, configurarlo sulla rete Wi-Fi 2.4 domestica e posizionarlo in prossimità del dispositivi che vogliamo controllare; a questo punto potrete controllarlo da remoto sempre attraverso l’applicazione dedicata per accendere o spegnere specifici dispositivi o per programmarne l’accensione o lo spegnimento in base a specifiche condizioni.

Il telecomando Wi-Fi supporta più di un dispositivo contemporaneamente, può essere configurato con le app Tuya e Smart Life ed è anche compatibile con Google Home, con i comandi vocali di Amazon Alexa e con le ricette di IFTTT.

È un dispositivo essenziale per poter dare un marcia in più a elettrodomestici più attempati ma dai quali non ci si vuole ancora separare.

Il telecomando Wi-Fi IR è in vendita a soli 10 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.