Iliad, accordo con Open Fiber per la rete fissa in Italia

L’operatore telefonico che nel 2018 ha rivoluzionato la telefonia mobile in Italia, sigla un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa. Iliad utilizzerà infatti la rete interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case e uffici), con cui Open Fiber sta cablando il nostro paese, per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione.

La partnership strategica con Iliad, presente in Italia con una base utenti di oltre 5 milioni e mezzo di persone conquistate in meno di due anni dall’ingresso sul mercato comprende l’intero perimetro del piano che Open Fiber sta realizzando con investimento diretto su 271 città. Tale accordo conferma la strategia commerciale che Open Fiber, che ad oggi ha accordi con più di 100 operatori, sta perseguendo nel panorama nazionale e internazionale.

Iliad è un MNO (Mobile Network Operator) ed è attualmente il quarto operatore italiano di telefonia mobile. Da sempre ha espresso interesse verso il segmento della rete fissa in Italia, in ottica di convergenza tra fisso e mobile, ed ha recentemente confermato la volontà di accelerare in tale direzione per offrire anche in questo segmento un servizio trasparente, semplice e funzionale. L’accordo siglato con Open Fiber è il primo passo verso il raggiungimento di tali obiettivi.

«La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber» ha commentato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber «La nostra rete interamente in fibra ottica è in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa».

