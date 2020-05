Termometro a infrarossi, senza contatto, in sconto a partire da 21,59 euro

Tantissimi i termometri contactless al momento scontati su Aliexpress. Partono da 21,59 euro e non arrivano a superare più di 32 euro. Tutti molto simili tra di loro, sia per funzionalità che per estetica, sono particolarmente utili per misurare la temperatura corporea, e di oggetti, immediatamente, senza necessità di contatto.

In questo momento di particolare crisi sanitaria diventa indispensabile misurarsi spesso la temperatura, non solo in casa, ma anche nei luoghi di lavoro o prima di entrare in qualsiasi locale accessibile, o sui mezzi di trasporto. Tra gli strumenti più ricercati in questo periodo i termometri contactless: per evitare di incappare in qualche venditore che ne approfitta e che li vende a prezzi maggiori, considerando la richiesta attuale, ecco la pagina dalla quale potrete acquistarli a partire da soli 21,59 euro.

Tutti i modelli in offerta sono molto simili tra di loro, anche per le funzionalità. Lasciatevi, insomma, guidare nell’acquisto dall’estetica e scegliete dunque quello che vi piace di più. Tutti condividono la funzione di scansione rapida ed efficace della temperatura e tutti garantiscono discrezione nella misurazione: non c’è bisogno di contatto tra pelle e termometro, e può essere utilizzato anche su chi sta dormendo, si pensi ad esempio ad un neonato.

Tutti i termometri in offerta presentano uno schermo LCD retroilluminato che permette di visualizzare immediatamente la temperatura, alcuni dei quali si illuminano anche di verde, giallo e rosso per sottolineare anche visivamente le situazioni di pericolo. Per molti dei modelli in offerta è possibile registrare fino a 32 diverse misurazioni, così da crearsi un cronologico della febbre e valutarne anche l’andamento nel corso del tempo attraverso rilevazione multiple.

I termometri contactless si acquistano a partire da 21,59 euro direttamente a questo link. Da valutare il costo di spedizione che varia a seconda del paese di provenienza, ma che si attesta sempre su pochi euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.