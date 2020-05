Wacom offre gratis le funzioni premium dell’app Bamboo Paper

Wacom rende gratis le funzioni premium di Bamboo Paper, l’apprezzata app per prendere appunti, disegnare e creare bozze disponibile per iPad, Android oltre ai computer PC Windows con supporto input tramite penna, inclusi naturalmente i display interattivi Wacom One (qui la recensione di macitynet), Cintiq, le tavolette Wacom Intous e Intous Pro.

La possibilità di utilizzare gratis le funzioni premium di Bamboo Paper risulta ancora più utile in questo periodo in cui numerose di persone si stanno abituando a lavorare, studiare e insegnare da casa. Schizzi e grafici solitamente condivisi su carta, con il distanziamento sociale possono essere creati al volo in digitale con la stessa semplicità dell’impiego di una lavagna, carta e penna: in questo modo possono poi essere facilmente condivisi tramite email, durante riunioni e lezioni online.

Dal primo maggio 2020 al 30 giugno 2020 gli utenti di Bamboo Paper possono sbloccare tutte le funzionalità premium sotto forma di acquisto in-app gratuito e tenerle per sempre.

Si tratta del cosiddetto Pro Pack (o Creative Pack in iOS) che include sei diverse penne e pennelli, un maggior numero di colori e quattro quaderni premium con un totale di 22 stili di carta diversi. È l’estensione più popolare per Bamboo Paper e normalmente costa circa 5 euro euro o dollari: i prezzi variano leggermente tra le piattaforme e valute.

Bamboo Paper è disponibile per iOS, Android e Windows e può essere scaricata gratuitamente dai rispettivi app store. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Wacom sono disponibili a partire da questa pagina.