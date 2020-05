Termometro a pistola contactless: tre modelli in sconto a partire da 12 euro

Continua ancora la corsa all’acquisto dei termometri contactless, che in particolare possono essere utile nei luoghi di lavoro, agli ingressi di esercizi commerciali e, in linea di massima, in qualsiasi luogo sia necessario misurare velocemente la temperatura di una moltitudine di persona. Ed allora, vi consigliamo tre differenti termometri a pistola contactless, i cui prezzi sono molto bassi, e che addirittura partono da poco più di 12 euro.

I tre termometri che andiamo a segnalarvi sono molto simili tra di loro, con qualche piccola differenza nel fattore forma e nell’estetica. Si tratta, in ogni caso, di tre ottimi prodotti che permettono di misurare la temperatura corporea al volo, e valutare così l’eventuale presenza di febbre senza dover mettere a contatto il termometro con la pelle.

Si tratta di termometri specificatamente sviluppati per la misurazione della febbre, con una forbice di misurazione che va solitamente dai 36° circa, fino ai 42°.

Ecco qui di seguito alcuni modelli presenti sul e-commerce di Aliexpress; si parte da un prezzo di poco superiore ai 12 euro. In tutti i casi sono sufficienti pochi euro per la consegna a casa, con una spesa che in nessuna delle ipotesi supera i 20 euro.

Tutti i dispositivi presentano un piccolo display LCD che facilità la lettura della temperatura, e alcuni illuminano lo schermo di tre differenti colori tra verde, giallo e rosso, per indicare immediatamente se il soggetto ha una temperatura troppo alta.

