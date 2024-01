Tesla Model Y taglia il prezzo e si compra con ecobobus

Fino a oggi in Italia Tesla Model Y era esclusa dall’ecobonus statale, questo perché il prezzo di listino precedente di 46.990 euro superava il tetto massimo di 42.700 euro previsto per l’accesso al bonus: da oggi però Tesla Model Y costa di listino 42.690 euro.

Il nuovo prezzo, dunque, fa sì che la Model Y di Tesla possa rientrare nel bonus statale. Questo vuol dire, in sostanza, poter beneficiare del contributo per persone fisiche di 3.000 euro, che salgono a 5.000 euro nel caso di contestuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato nelle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4. In questo modo, il prezzo d’acquisto finale sarà di 40.678 euro.

Tutte le informazioni sul bonus, comunque, sono reperibili sul sito ministeriale. Il contributo statale è corrisposto direttamente da Tesla all’acquirente mediante uno sconto sul prezzo di acquisto, in modo dunque facile e diretto, ed è cumulabile con gli incentivi regionali, laddove previsti.

Altri vantaggi di Tesla

Ovviamente, Tesla tiene a ricordare tutta quella serie di vantaggi che si otterranno dall’acquisto dell’auto elettrica. Tra questo, l’esenzione dal pagamento del “bollo” e “superbollo”, che in Lombardia e in Piemonte dura per tutta la vita dell’auto, mentre nelle altre regioni vale per i primi 5 anni.

Ancora, premi assicurativi ridotti, possibilità di circolazione nei giorni di “blocco del traffico”, circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL) dove applicabile. Ancora, esenzione pagamento sosta a tariffa (ove applicabile), contributo per l’acquisto di infrastrutture di ricarica pari all’80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 € per persona fisica richiedente, o 8.000 € in caso di posa sulle parti comuni di edifici condominiali.

